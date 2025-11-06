Mosbach. (RNZ/stm) Da kommt was ins Rollen: Anlässlich des Jubiläumsjahres 2026 – 50 Jahre Große Kreisstadt und 1200 Jahre Mosbach – plant die Stadt Mosbach allerlei (besondere) Aktivitäten. Und lädt schon jetzt alle Bastlerinnen und Bastler, Tüftler, Familien, Schulklassen, Vereine und kreativen Köpfe ein, beim großen Seifenkistenrennen teilzunehmen.

Unter dem Motto "Mitbauen,