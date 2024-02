Mosbach. (juf/pm) Die Amphibien sind los: Aktuell sind Frösche, Kröten und Molche in der Region wieder auf dem Weg zu ihren Laichplätzen. Damit die gefährdeten Tiere auf ihrer Frühjahrswanderung nicht unter die Räder kommen, sperrt die Stadtverwaltung Mosbach zeitweise Straßen. Aber nicht nur die Tiere sind dort nachts unterwegs.

Noch ungefähr bis Mai oder April dauern die risikoreichen Wanderungen der Amphibien. Nicht an allen Straßen, die in der Nähe ihrer Laichgebiete liegen, ist eine Sperrung verkehrstechnisch möglich. Dort ist die Geschwindigkeit zum Teil auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt.

Nur wie soll das helfen? "Für eine Kröte ist es natürlich egal, ob sie jetzt mit Tempo 80 oder Tempo 30 überfahren wird", erklärt Peter Baust, Vorsitzender des Nabu Mosbach. "Aber schon der Luftzug eines schnell und nah vorbeifahrenden Autos kann die Tiere töten."

Darum wurden neben einigen Straßen auch Barrikaden errichtet, um die Tiere vom Straßenverkehr fernzuhalten. Aber was für die Amphibien Sicherheit bringt, kann für die Naturschützer zum Risiko werden. "In der Nähe einiger Laichgebiete stehen kleine Plastikzäune am Straßenrand, über die die Amphibien nicht drüber können", sagt Baust. "Da braucht es dann Helfer, um sie aufzuheben und über die Straße zu bringen." Immer wieder würden die in gefährliche Situationen geraten, wenn Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit vorbeifahren.

Aber warum sind diese Tierarten überhaupt auf so viel Hilfe angewiesen? Amphibien gelten als besonders gefährdete Tiergattung, da Ihnen im Zuge der zunehmenden Zerstörung ihrer Laichgewässer, aber auch der Zerschneidung ihrer Habitate an Land immer weniger Lebensraum bleibt. Gründe dafür liegen etwa in der Intensivierung der Landwirtschaft, der Trockenlegung von Gewässern oder sonstigem Flächenverbrauch durch den Menschen. Auch der Klimawandel spielt eine wichtige Rolle.

Der Nabu-Vorsitzende erinnert zudem an eine weitere Bedrohung: Mit dem pathogenen Pilz "Bsal" ist ein in Asien verbreiteter Pilz nach Europa eingeschleppt worden, der für Feuersalamander tödlich ist. Die Immunsysteme einheimischer Tiere haben dem Befall kaum etwas entgegenzusetzen. Baust fürchtet, dass dieser sich weiter ausbreiten und künftig auch andere Arten befallen könnte.

Für ihn ist klar, dass die für ihre Ökosysteme so wichtigen Amphibien geschützt werden müssen. "Früher wurden diese Tiere oft zu Zehntausenden überfahren", betont Baust. "Wenn man ihnen nicht helfen würde, wären Amphibien heute noch seltener als ohnehin schon".

> Gesperrt werden sollen ab Mittwoch die Schorre sowie der Hardhofweg zwischen der Einfahrt zum Hardhof und der Abzweigung zur Waldsteige. Damit ist die direkte Verbindung zwischen Neckarzimmern bzw. Waldsteige West und der Hardhofsiedlung zwischen 18.30 Uhr und 5 Uhr morgens aufgehoben. Verkehrsteilnehmende können über die B27 ausweichen. Bei Eintritt der Sommerzeit will die Stadtverwaltung den Beginn der Sperrzeit dann laut eigenen Angaben auf 20 Uhr verschieben.

Verkehrsteilnehmer in der Region werden gebeten, die Beschilderung zu beachten. Besonders vorsichtig fahren sollten Verkehrsteilnehmer an der L525 zwischen Mosbach und Sattelbach, L598 von der Abzweigung der L525 bis nach Lohrbach, denn hier sind freiwillige Helfer auf den Straßen unterwegs. Die Vorsichts- und Hilfsmaßnahmen gelten bis Ende der Wanderungen im April oder Mai.