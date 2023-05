Von Peter Lahr

Mosbach. Mit der Vergabe der neuen, aktualisierten Zertifikate an 72 Geschäfte und Dienstleister mit "Seniorenfreundlichem Service" endete dieser Tage im Haus der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) eine weitere Runde der "Charme-Offensive" des stationären Einzelhandels in der Großen Kreisstadt Mosbach und ihren Stadtteilen. Für Unternehmensförderin Cathleen Göthel und Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp bildet die 2009 erstmals realisierte Aktion "ein ganz wichtiges Thema, um den stationären Einzelhandel zu fördern".

Ein dickes Dankeschön ging nicht nur an die frisch Zertifizierten, auch der Stadtseniorenrat hatte im Vorfeld alle teilnehmenden Geschäfte aufgesucht und sich dort genau umgeschaut. "Es ist wichtig, die Kunden glücklich zu machen. Sie leisten einen guten Beitrag dazu", begrüßte und lobte Cathleen Göthel die knapp 50 Gäste. Für Julian Stipp hat 2009 eine "Erfolgsgeschichte" begonnen; sie startete damals mit 50 Teilnehmern. In diesem Jahr könne man sich über eine neue Rekordzahl freuen. Damit setzten die 72 Ausgezeichneten "ein wichtiges Attraktivitätszeichen", das weit über Mosbach strahle. "Ich würde mich freuen, wenn Sie dem Prozess treu bleiben", ermunterte das Stadtoberhaupt am Ende der Übergaberunde.

"Wir haben das gerne gemacht und sind von Anfang an dabei", erklärte Ursula Henrich vom Stadtseniorenrat. Nicht nur das Ausfüllen der vier Fragebogenblätter habe dem vierköpfigen Team viel Zeit abverlangt. "Wir waren auch mehrere Tage vor Ort unterwegs, in der Innenstadt und in den Stadtteilen." Doch das Ergebnis habe sie überzeugt: "Wir haben durchweg nette Gespräche geführt, und es war bereichernd, so viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäften anzutreffen." Henrich zog ein rundum positives Fazit: "Es hat uns Freude bereitet."

"Ich kam mir anfangs vor wie ein Hausierer", berichtete "Novize" Anton Geier von seinen ersten Erlebnissen als Zertifizierer. Doch auch er zeigte sich schnell "angenehm überrascht von der großen Freundlichkeit und Beratungskompetenz aller". Auch Geier zeigte sich angetan: "Mosbach kann stolz auf seinen Einzelhandel sein." Worauf stützte er sein Urteil? "Überall nahm man sich Zeit, auch etwas Besonderes zu erklären." Außerdem böten alle an, vor Ort oder im Geschäft die Leute zu beraten, wenn etwas nicht klappe. "Das gibt es bei Amazon doch nicht." Überhaupt habe ...