Mosbach. (stm) Es wird wieder Flagge gezeigt: Die Stadt Mosbach mit ihren Verwaltungsstellen hisst am Sonntag, 10. März, wieder die tibetische Nationalflagge. Damit will man ein Zeichen für Menschenwürde, Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung in Tibet setzen. Seit knapp drei Jahrzehnten beteiligen sich Städte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland an der jährlichen Kampagne

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote