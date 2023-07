Mosbach. (stm) Das Projekt "Resilienz-Stärkung für weiterführende Schulen speziell in psychischer Gesundheit" des schulischen Gesundheitsmanagements der Großen Kreisstadt Mosbach, hat den Förderpreis "Gesunde Kommune 2022" der B 52-Verbändekooperation Baden-Württemberg erhalten. Er wurde in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal in Stuttgart verliehen.

Mosbach ist eine von zwei Kommunen im Land, die diesen Preis erhalten haben. Die Projektverantwortliche Jennifer Amend vom schulischen Gesundheitsmanagement der Stadt nahm die Auszeichnung entgegen. Mit dem Preis wollen der BKK Landesverband Süd, die IKK classic, die Knappschaft und die vdek-Landesvertretung Baden-Württemberg des Verbands der Ersatzkassen die präventiven und gesundheitsfördernden Maßnahmen in kommunalen Lebenswelten fördern und wertschätzen. Das Preisgeld in Höhe von 5200 Euro wird eingesetzt, um den Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf bis 13 niederschwellig Kurse zur Resilienz-Stärkung zu ermöglichen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Mosbach diesen Förderpreis erhalten haben und sind dankbar über die wertvolle Möglichkeit, Chancen zur Resilienz-Stärkung in schwierigen Zeiten geben zu können. Das ist kein Geldtopf, der irgendwo stecken bleibt, statt da anzukommen, wo Unterstützung gebraucht wird.", so Amend. Die Maßnahme wird zu 100 Prozent über den Förderpreis finanziert, weshalb nur eine begrenzte Anzahl an Kursen zur Verfügung steht. Aktuell können sich noch Schulen anmelden.

Zu den Kursangeboten zur Resilienz-Stärkung werden u. a. die Themen "Wie füttere ich mein Gehirn – mentale Gesundheit aufbauen" von Diplom-Psychologin Christine Nößner, ein Workshop über typische kinder- und jugendpsychiatrische Krankheitsbilder von Dr. Carmen Dimitriadis, "Glücksformel 2.0 – entdecke dein Potenzial und gestalte deine Zukunft" von Tina Fodermayer-Krück, Trainerin für das Schulfach Glück sowie Erlebnispädagogik, angeboten. Jennifer Amend dankte den Projektpartnerinnen und Projektpartnern, die maßgeblich zu dem Erfolg des Kursangebotes beitragen.

Bereits im letzten Jahr konnte die Große Kreisstadt mit dem Projekt "Resilienzförderung für Grundschulkinder, speziell in der Gewaltprävention" einen Förderpreis gewinnen. Das Umsetzungskonzept beinhaltete Gewaltschutzkurse, Selbstverteidigung, gewaltfreie Kommunikation, Fair Play und Teambildung.