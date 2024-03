Mosbach. (stm) Die Stadt Mosbach folgt in diesem Jahr wieder dem Aufruf des WWF Deutschland und beteiligt sich an der "Earth Hour", der Stunde der Erde. Mit der Earth Hour fordern Menschen, Städte und Unternehmen weltweit mehr Einsatz für den Klimaschutz. Sie schalten dafür am kommenden Samstag, 23. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus, um so gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Auch wenn die komplette Abschaltung aller kommunalen Lichtquellen im Stadtgebiet – z. B. der Straßenbeleuchtung – aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist, ist es der Stadtverwaltung ein großes Anliegen, die Earth Hour wieder zu unterstützen. Im Zuge des Biodiversitätsstärkungsgesetzes dürfen öffentliche Gebäude nicht mehr bzw. nur eingeschränkt beleuchtet werden.

Die Stadt Mosbach hat diese Vorgaben seit 2020 umgesetzt und die Strahler am Rathaus, an der Stiftskirche, der Pattberghalle und dem Tempelhaus abgeschaltet. "Dadurch konnte ein weiterer Beitrag zur Reduktion von Lichtimmissionen und damit gegen das Insektensterben geleistet werden", heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Zeichen für den Klimaschutz

Erste Überlegungen, die Straßenbeleuchtung energieeffizient umzurüsten, gab es in Mosbach bereits vor mehr als 20 Jahren. Seit 2011 stellt die Stadt ihre Straßenbeleuchtung sukzessive auf LED-Technik um. Aktuell sind laut Stadtverwaltung etwa 99 Prozent der auf LED umrüstbaren Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet umgestellt. Mehr als eine Million Euro habe sich die Stadt diese Umrüstungsmaßnahmen kosten lassen. "Die Förderungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit als auch der Landesförderung Klimaschutz Plus waren dabei sehr hilfreich."

Die Förderquote von rund 25 Prozent der Kosten wurde an die Maßgabe gekoppelt, mindestens 60 Prozent Energie einzusparen. Diese Fördervoraussetzung konnte man in Mosbach erreichen, zum Teil auch mehr. "Im vergangenen Jahr konnte bei der Straßenbeleuchtung eine Einsparung von 74 Prozent der Energie erreicht werden", erklärt Mario Hackel von der Tiefbauabteilung der Stadt, der für die rund 4700 Lichtpunkte im Stadtgebiet zuständig ist.

Gemeinsam mit dem WWF lädt die Stadt Mosbach alle ein, am Samstag bei der Earth Hour mitzumachen. Jede und jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten von 20.30 bis 21.30 Uhr in den eigenen vier Wänden beteiligen. Zum Mitmachen gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal die sogenannte "Hour Bank" auf der Homepage des WWF. Sie zählt jede einzelne Stunde zusammen, die sich Menschen vor und während der Earth Hour für die gemeinsame Sache einsetzen.