Mosbach. (schat) Kurz vor der Halbzeit ist man gut im Spiel, das Open-Air-Kino im Rahmen des Mosbacher Sommers hat Fahrt aufgenommen, die Zuschauerreihen sind zunehmend gut gefüllt. Nach der ersten Filmwoche unter freiem Himmel und fünf von zwölf Vorstellungen zieht man in der Kulturabteilung der Stadt Mosbach eine erfreuliche Zwischenbilanz.

Stetig seien die Zuschauerzahlen seit dem Auftakt mit "Eine Million Minuten" am vergangenen Mittwoch gestiegen, erklärt Teresa Böhnisch im Gespräch mit der RNZ. Bei der Ostalgie-Komödie "Zwei zu Eins" kühlten sich am Sonntagabend nach einem heißen Tag rund 400 Filmfans im Elzpark ab, wo es angenehme Unterhaltung und einen traumhaften Sternenhimmel inklusive gab.

Eine echt märchenhafte Kulisse hatte zwei Abende zuvor "Chantal im Märchenland" geliefert – mit fast schon kitschig schönen Momentaufnahmen. Nachdem nun gestern die Lüge in bester US-Comedy-Manier in den Elzpark gefallen ist, stehen noch sechs ganz unterschiedliche Streifen auf dem Freiluft-Kino-Plan.

Rosarot flimmert am heutigen Dienstag Margo Robbie als Barbie über die Großleinwand und legt in Sachen Kitsch locker noch mal einen drauf. Auch der berühmte Bob Marley darf noch ran, die Minions sowieso. Und ehe der imaginäre finale Vorhang fällt, bringt "Oh la la – Wer ahnt denn sowas?" nach Märchen, Kitsch und Klamauk auch noch ein bisschen französisches Flair in den Elzpark.

Info: Tickets gibt es in der Tourist Info am Marktplatz Mosbach oder online.