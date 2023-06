Mosbach. (schat) Nach der Abschlussprüfung ging’s zum Battle auf den Neckar: Studenten der DHBW Mosbach ermittelten am Dienstagnachmittag auf dem Neckar bei Neckarelz, welches eigen-konstruierte "Stand-Up Paddle" (SUP) am besten taucht, sorry: taugt.

Drei Studententeams aus dem Abschlussjahrgang des Studiengangs Kunststofftechnik paddelten dabei mit ihren erstmals zu Wasser gelassenen Boards auf dem Neckar um die Wette.

Unter Regie von Professor Felix Winkelmann und begleitet von einem DLRG-Boot ging’s ins Rennen, Rhea, Jonas und Luis schenkten sich dabei nichts. Alle Eigenbau-Boards hielten durch, wer letztlich das Battle für sich entschieden hat, darüber gingen die Meinungen trotz Zielvideo-Sichtung auseinander.

Als Sieger durften sich bei der erfrischenden Veranstaltung nach den Prüfungen aber ohnehin alle fühlen.