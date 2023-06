Mosbach. (sun) Nicht nur zur Zeit des Erntedankfestes, sondern das ganze Jahr hindurch ist die Not bei Bedürftigen groß. Aus dieser Überlegung heraus organisierte die katholische Seelsorgeeinheit Mose eine Spendenaktion zugunsten des Mosbacher DRK-Tafelladens. Über die Pfarrbriefe, in den Kindergärten, auf der eigenen Homepage und im Gottesdienst wurde für die Sammlung die Werbetrommel gerührt.

Lang haltbare Waren waren gefragt, denn diese sind im Tafelladen rar. In den Kirchen in Mosbach, Neckarelz, Lohrbach, Haßmersheim, Obrigheim und im Bergfeld standen Kisten für die Abgabe bereit. "Nach wie vor ist die Spendenbereitschaft der Menschen groß", freute sich Gemeindereferentin Luise Reiland bei der Übergabe der Waren am Tafelladen.

Auslöser des Ganzen war Roland Gässler: Der Initiator der bereits traditionellen Sammlung zur Erntedankzeit hatte sich beim Pastoralteam der Kirchengemeinde für die Gaben im Herbst 2022 bedankt und damit den Anstoß zur Mai-Sammlung gegeben. Da war es für den langjährigen Tafel-Unterstützer aus Rittersbach naheliegend, dass er auch jetzt den Transport der Spenden übernehmen würde.

Und so klapperte Gässler zusammen mit dem Ehrenamtlichen Günter Ebel die sechs Kirchen ab und sammelte die gespendeten Gaben ein. Kistenweise Mehl, Zucker, Nudeln, Reis, Hygieneartikel und auch Süßwaren bereichern nun die Regale im Tafelladen, wofür sich Geschäftsbereichsleiterin Kirstin Finger im Namen des DRK-Kreisverbands Mosbach herzlich bedankte.

Aktuell sind rund 800 Berechtigungsscheine für die Mosbacher Tafel ausgegeben, wobei die Ausweise pro Haushalt gelten. So versorgt jeder Berechtigungsschein-Inhaber im Durchschnitt 3,5 Haushaltsmitglieder. Die Sortierung der Waren und ihr Verkauf im Tafelladen wird ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes vorgenommen.