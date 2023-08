Bergfeld. (cao) Seit Jahren beschäftigt die Sanierung des Hardhofwegs auf dem Bergfeld die Mosbacher Stadtverwaltung. Die Bauarbeiten waren ursprünglich schon im Jahr 2020 geplant, wurden aber aufgrund der Sanierung der B27 in Neckarzimmern erst einmal verschoben.

Im September 2021 schließlich begonnen, konnte der Ausbau dann Ende Mai 2022 quasi abgeschlossen werden. Bei der Eröffnung fehlte nur noch die moderne Ampelanlage, die den Verkehr im einspurigen Abschnitt mit vielen Sensoren ausgestattet intelligent regeln soll. Aus der damals angekündigten kurzen Verzögerung bis Juli sind mittlerweile 15 Monate geworden. Und die provisorischen Baustellenampeln zwischen der Bushaltestelle Hardhof und dem Abzweig zur Bodensee-Wasserversorgung stehen immer noch.

Für Pendler Reinhard Müllner ist das ein "großes Ärgernis". Immer wieder falle die Signalanlage aus, berichtet er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung. Zudem würden sich die Ampeln morgens erst um 6 Uhr einschalten. "Das ist zu spät", meint Müllner, denn schon eine Stunde früher herrsche reger Betrieb auf der Strecke. "Regelmäßig kommen mir dort um 5.30 Uhr die Inast-Lkw entgegen." Zeit- und nervenraubendes Rangieren oder Zurücksetzen seien oft die Folge. "Es muss schleunigste eine Lösung her", fordert der Pendler.

Auch Nanke Grißtede, Leiter der Tiefbauabteilung im Technischen Rathaus, ist mit dem andauernden Provisorium auf dem Hardhofweg keineswegs zufrieden. Der Bitte von Reinhard Müllner komme man gerne nach. Bereits am heutigen Donnerstag will man die Baustellenampeln umprogrammieren, damit sie bereits ab fünf Uhr morgens grün, gelb und rot leuchten.

Sobald man von einer Störung der Signalanlage erfahre, werde diese "so rasch wie möglich" behoben, macht Grißtede deutlich. Ein Mitarbeiter sei sowieso mindestens einmal am Tag vor Ort, um die Ampeln zu kontrollieren und deren Batterien auszutauschen. "Dieser für uns hohe Zeitaufwand ist nicht wirtschaftlich", räumt der Leiter der Tiefbauabteilung ein. Er hofft, dass die intelligente Ampelanlage spätestens in diesem Winter vollständig einsatzbereit ist.

Rund 900.000 Euro hat die Sanierung des Hardhofwegs gekostet. Bis auf die neue Deckschicht (ca. 90.000 Euro) ging die Maßnahme auf Rechnung der Firma Inast. Die intelligente Ampelanlage sollte eigentlich schon längst als Pilotprojekt für die Große Kreisstadt und auch andere Kommunen dienen, erklärt Grißtede. "Alle 15 Meter sind unter der Straße Detektoren verbaut, die das Verkehrsaufkommen genau messen."

So wisse das System nicht nur, wie viele Fahrzeuge bei Rot warten, sondern auch, wie schnell der Verkehr im einspurigen Bereich rollt. So ließe sich etwa feststellen, ob gerade ein gemächlicher Fahrradfahrer, langsamer Traktor oder nur Pkws auf der Strecke sind. "Und je nachdem werden die Rot- und Grünphasen gesteuert", schildert Grißtede. Unnötiges Warten bei Rot ließe sich damit "perfekt vermeiden". Selbst Auf- und Abfahrten auf dem Streckenabschnitt soll das System registrieren.

Klingt super, wäre da nicht die Warterei auf die Steuerungselektronik. Weil der Anbieter der intelligenten Ampel Insolvenz anmelden musste, "kam es zu großen Verzögerungen", erklärt Grißtede. Die Suche nach einem neuen Partner gestaltete sich schwierig. "Mittlerweile laufen aber Gespräche."