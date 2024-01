Von Heiko Schattauer

Mosbach. Erst mal ging gar nichts. Da standen sie voller Spannung und Anspannung, die Turner von "Exotica", sauber aufgereiht und zum Gutteil auch schon ebenso gestapelt. Nur die passende Musik für einen fulminanten Neujahrsempfangsauftakt wollte partout nicht starten.

"Das ist halt live", brach Trainerin Petra Watzal die Stille im voll besetzten Mälzereisaal – dann hatte die Hängepartie ein Ende und die Showtruppe des VfB Waldstadt durfte ihr akrobatisches Feuerwerk (mit musikalischer Untermalung) zünden. Dem folgten knapp zwei Stunden gute Unterhaltung, reichlich Information und sogar ein bisschen Comedy. Und natürlich der wohl wichtigste Programmpunkt des Neujahrsempfangs: der rege Austausch bei einem After-Show-Getränk.

Es braucht Zeit

Nach dem bewegten Showstart nutzten die Exotica-Könner die günstige Gelegenheit, und nahmen Oberbürgermeister Julian Stipp kräftig hoch. "Es könnte noch was werden", so die wohlwollende Einschätzung der Turner zu einem möglichen Einstieg des Verwaltungschefs bei der Showgruppe. Stipp konzentrierte sich dann aber doch lieber auf seine Kernkompetenz und beleuchtete in bester Moderatorenmanier das Kerngeschäft der Großen Kreisstadt.

Er berichtete von der für Außenstehende "weniger spannenden", aber für die Abläufe dennoch ungemein wichtigen Neuausrichtung der Verwaltung, von Bürgerbeteiligungen, mit denen man Mosbacher nahezu jeden Alters abholen wolle und teilweise auch schon abgeholt habe. "Es dauert seine Zeit", erklärte Stipp mit Blick auf den Bildungssektor und die damit verbundenen Herausforderung, insbesondere bei der Auflösung des Sanierungsstaus an den Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet. "Bildung ist der Schlüssel zum Erfolg", davon ist der Oberbürgermeister überzeugt, Kindern und Jugendlichen wolle man auch weiter eine Stimme geben.

Kulturell gut dabei

Zeit brauche man auch für eine stimmige Bearbeitung und Bestellung der Themenfelder Bauen und Mobilität. "Qualität geht vor Schnelligkeit", findet Julian Stipp, der in diesem Zusammenhang auf das Sanierungsgebiet Obertor und Bestrebungen, dort ein DHBW-Baukompetenzzentrum zu etablieren, verwies. Geduld forderten aber auch Baumaßnahmen wie etwa die an der Hauptverkehrsader B27.

Notwendig seien sie aber allemal, eine "teils marodierende Infrastruktur" müsse eben auf Vordermann gebracht werden. Eine sich wandelnde Mobilität wolle man mit passenden Angeboten begleiten, so habe man gerade erst ein weiteres Car-Sharing-Fahrzeug am Bahnhof in Neckarelz stationiert.

"Unser Stadtbild muss grüner werden", befand der OB vor dem Hintergrund von klimatischen und gesellschaftlichen Veränderungen. In der Innenstadt seien neue Projekte auf dem Weg, skizzierte Julian Stipp in Bezug auf zuletzt vermehrt klaffende Laden-Lücken in der Fußgängerzone und Gespräche und Planungen, die zur möglichen Auffüllung dieser Lücken laufen.

In Sachen Leben und Kultur sieht das Stadtoberhaupt Mosbach ganz gut dabei, Frühlingsfest und Mosbacher Sommer seien feste Größen mit viel Anziehungs- und Strahlkraft. Erst recht in diesem Jahr, wo der Frühling fünf Tage gefeiert wird und im Sommer Sarah Connor die Stadt beehrt. Die dezentralen und übers Jahr verteilten Veranstaltungen zu 1250 Jahre Neckarelz, Neckarzimmern und Obrigheim im abgelaufenen Jahr kann sich Stipp als "gute Blaupause" für nahende Jubiläen wie das der Großen Kreisstadt vorstellen: "Das war gut."

Ehe Jan-Marco Schäfer (am Klavier) und Dorothea Straub (Querflöte) ihre Version des Jamiroquai-Hits "Virtual Insanity" anstimmten, wollte Julian Stipp noch die Bedeutungshoheit geklärt wissen: "Das Wichtigste sind die Sie", richtete er sich an die rund 500 Bürger, die neben kommunalpolitischen Verantwortungsträger wie Landrat Dr. Achim Brötel in die Alte Mälzerei gekommen waren: "Sie sind der Kern, Sie machen die Stadt aus."

Wie die Stadt in Zukunft aussehen kann, das erläuterte Dr. Eike Wenzel. Der Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung Heidelberg, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem, was kommen wird und kommen kann, berichtete von Mega-, Technologie-, Gesundheits- Konsum- und Produkttrends, die in absteigender Reihefolge die nächsten 30 bis 50 oder eben auch nur die kommenden 2 bis 5 Jahre prägen werden. Gerade mit den Megatrends (wie etwa Digitalisierung oder Klimawandel) müsse man sich so schnell wie möglich auseinandersetzen, "auch wenn man nicht jeden Megatrend wirklich unbedingt umarmen will".

Generation Nervenzusammenbruch?

Eine Art "Frühwarnsystem" sei hier notwendig wie hilfreich, um die Zukunft zumindest ein Stück weit planbarer zu machen. "Mosbach wird nicht abgehängt", beruhigte Wenzel, der Trend der Urbanisierung kehre sich zum Teil bereits wieder um. Gerade junge Familien überlegten heute wieder ganz genau, wo sie leben wollen, wo ihre Kinder aufwachsen sollen. Der ländliche Raum spiele bei diesen Überlegungen wieder eine bessere Rolle, das Drumherum (Infrastruktur, Anbindung etc.) müsste hier allerdings stimmen.

Im Bereich der Energie seien zeitnah Veränderungen notwendig, die Wege alternativlos. Viel brachliegende Produktivität sieht der Trendexperte mit Blick auf die Frauen. Die könnten – mit besseren Rahmenbedingungen (wieder) in den Beruf gebracht – auch den Fachkräftemangel lindern.

Eike Wenzel skizzierte zudem eine Reduktion des Automobilbestands, auch wenn ihm die Besonderheiten des ländlichen Raums hier bewusst sind: "Wir stimmen heute nicht ab, ob Sie damit einverstanden sind", so der Referent in Richtung Zuhörerschaft.

Die überaus interessante Erkenntnisse, die Wenzel zur Veränderung der Lebensstile weitergab, sorgten mal für Verwunderung, mal für Erheiterung – und wurden in mancher Gesprächsrunde nach dem offiziellen Teil noch lebhaft diskutiert. So stellte Mosbachs Bürgermeister Patrick Rickenbrot im "Zukunftstalk" mit dem Heidelberger Trendforscher schmunzelnd fest, dass er wohl inzwischen der skizzierten "Generation Nervenzusammenbruch" zuzurechnen ist.

Den "imposanten Ritt durch Trends und Themen" (Rickenbrot) bereicherte man noch, indem man die Bürger auch beim Neujahrsempfang aktiv partizipieren ließ. Via Smartphone und QR-Code durfte nämlich abgestimmt werden. Gut die Hälfte des Publikums machte mit – und lieferte ein Umfrageergebnis, das Mut macht: Gut 50 Prozent gaben dabei an, die Zukunft positiv zu sehen, weitere rund zehn Prozent gar "sehr positiv".

Wohnen und Wirtschaft hat man als die wichtigsten Zukunftsthemen ausgemacht, gefolgt von Klimaschutz und Digitalisierung. Die abschließende Autofrage ergab, dass rund 45 % ihren eigenen Wagen weniger nutzen würden, wenn das ÖPNV-Angebot besser wäre. An die 20 % schlossen ein verändertes Nutzungsverhalten komplett aus.

Doppelt hält besser

Volle 100 Prozent gaben zum Abschluss dann noch die beiden Bäckermeister Thomas Mayer und Peter Schlär (Obermeister Bäckerinnung). Eigentlich sogar 200 Prozent, schließlich hatten sie für OB und Bürgermeister eine stattliche Neujahrsbrezel mitgebracht. Bis zu deren Übergabe mussten sich Stipp und Rickenbrot dann aber ein wenig gedulden (Stichwort: "Es braucht Zeit").

Denn nachdem Thomas den ernsten Part mit einem kritischen Schwenk auf das "Ist des Handwerks" übernommen hatte, lieferte Peter Schlär (wie nicht anders zu erwarten) den Schwank – mit Anekdoten aus dem Leben eines Mudauer Bäckermeisters. Am Ende fanden die Brezeln mitsamt guten Wünschen zu ihren Empfängern. Und der Abend konnte im regen Austausch noch ein wenig verlängert werden. "Schön war’s", befand eine Mosbacherin am Ende – und man wollte ihr kaum widersprechen.