Mosbach. (schat) Auf Instagram war schon von "Grundsteinlegung" die Rede – ganz so schnell geht es dann aber nicht. Und doch: Der Naturkindergarten, den die Stadt Mosbach am Elzpark einrichten will, ist nun nicht mehr nur auf dem Papier, sondern auch "in echt" in Arbeit.

Bürgermeister Patrick Rickenbrot und Krishna Saraswati, Geschäftsführer der für die Umsetzung des Naturkindergartens