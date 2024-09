Neckarelz. (RNZ/pm) Zwar keine Zugausfälle, dafür aber verspätete Abfahrtszeiten kommen am Wochenende auf Zugfahrende ab Neckarelz zu. Darüber informiert die Deutsche Bahn InfraGo. Wegen Instandhaltungsarbeiten steht in der Nacht von Freitag auf Samstag, 6./7. September, auf der Neckartalbahn Heidelberg–Bad Friedrichshall von 21 bis 5 Uhr abschnittsweise nur ein Gleis zur Verfügung. Aus diesem Grund müssen einige Stadtbahnen der Linie S41 in Richtung Heilbronn verspätet abfahren.

Folgende Verbindungen sind betroffen:

S41 (Zugnrummer 85737) Mosbach (20.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (21.36 Uhr): Am Freitag, 6. September, verkehrt diese Stadtbahn ab Mosbach-Neckarelz als Stadtbahn (Zugnummer 86069) 20 Minuten später, nämlich in Neckarelz um 21.10 Uhr. Neue Ankunft in Heilbronn Pfühlpark ist um 21.56 Uhr.

S41 (Zugnummer 85739) Mosbach (21.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (22.36 Uhr): Am Freitag, 6. September, fährt diese Stadtbahn ab Mosbach-Neckarelz als Stadtbahn (Zugnummer 86071) 25 Minuten später und die Abfahrt in Neckarelz ist um 22.15 Uhr.

S41 (Zugnummer 86073) Mosbach (22.42 Uhr) – Heilbronn Pfühlpark (23.36 Uhr): Am Freitag, 6. September, fährt diese Stadtbahn ab Mosbach-Neckarelz als Stadtbahn (Zugnummer 86073) 25 Minuten später als üblich in Neckarelz, um 23.15 Uhr, los.