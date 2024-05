Mosbach. (schat/stm) Musikfestivals gibt’s jede Menge. Rock am Ring, Rock im Park, Southside oder Wacken. Allesamt beliebt und entsprechend gewachsen. Überaus beliebt – und dennoch nicht zu groß gewachsen – ist auch "Folk am Neckar". Am und im stimmungsvollen Burggraben in Neckarelz hat das Festival vor zehn Jahren eine neue Heimat gefunden, ist inzwischen elementarer Bestandteil der Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommer".

Das kleine Jubiläum feiert man am ersten Augustwochenende (2./3.) mit sieben Bands aus sechs Ländern, voraussichtlich vielen Stammgästen und wohl auch so manch neuem "Folkie". Der Ansatz ist dabei der gleiche wie vor zehn Jahren: Gemeinsam Spaß an Livemusik unter freiem Himmel haben, in besonderem Ambiente und und entspannter Atmosphäre.

Auch wenn es bis zum ersten Augustwochenende noch ein wenig hin ist, planen viele Besucherinnen und Besucher jetzt schon ihren Aufenthalt in Mosbach. "Der Vorverkauf ist bereits gut angelaufen, die ersten Plätze auf dem Campinggelände sind auch schon vergeben", berichtet Elke Wagner aus der Kulturabteilung der Stadt Mosbach.

Längst hat sich das Festival bei Folkfreunden in ganz Deutschland und darüber hinaus einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Auch zum zehnten Geburtstag setzt man auf einen bunten Mix an Künstler(inne)n, das Programm ist breit gefächert: Folk aus Schottland und Irland, Folk-Rock mit Punk-Einschlag aus Italien und der Schweiz gibt’s ebenso wie mitreißenden Bluegrass aus Bayern.

Johnny, ein Clan und blinde Hunde

Am Freitag eröffnen Johnny and the Yooahoos um 19 Uhr das Festival. Indiefolk, Americana, Retrobluegrass oder doch das altbekannte eigene Ding – der Sound der Kapelle lässt sich nicht so leicht festlegen. Eines machen diese Vier aus dem Münchener Umland aber auf jeden Fall, und das ist Spaß: dreistimmiger Gesang, Banjo, Mandoline, Gitarre, Kontrabass und gelegentliche Ausflüge in genrefremde Klangsphären. Und mit dieser Mixtur reihen sie sich ein zwischen Großstadtdunst und ländlicher Idylle, vielen Tönen und unabdingbarer Rawness, Vergangenheitsnostalgie und dem Blick nach vorne oder auch ins Jetzt.

Von München aus ist es nicht mehr weit nach Italien. The Clan hat sich 2013 gegründet und kommt aus Mailand. Ihr Sound ist ein Mix aus Punkrock und traditioneller keltischer und irischer Musik. Die Mischung aus E-Gitarren, Dudelsack, Geige, Banjo und Flöten macht sie unverwechselbar. Ihre größte Inspiration kommt von Bands wie Dropkick Murphys und Flogging Molly.

The Clan spielten bereits Hunderte von Konzerten, waren Headliner auf vielen Festivals. Eine Partyband im besten Sinne: Sie beziehen das Publikum mit Tänzen, Animationen und eingängigen Refrains immer mit ein, liefern aber auch einen kraftvollen Punksound mit Pogopotenzial.

Weiter geht die Reise mit den Old Blind Dogs, eine der besten Bands, die Schottland zu bieten hat. Die Gruppe war "Best live act" bei den Scots Trad Music Awards. Und wer denkt, er habe schon alles gehört, was man mit einem schottischen Dudelsack anstellen kann, der wird von Multitalent Mike Katz eines Besseren belehrt.

Jonny Hardie (Vocals und Fiddle) steuert ein markantes, typisch schottisches Timbre bei, das sich hervorragend mit Aaron Jones’ mehr von Singer-Songwritern wie James Taylor beeinflussten Vocals ergänzt. Donald Hay an den Drums und Percussion sorgt für den treibenden Beat, der in die Beine fährt. Die alten, blinden Hunde sind ungezähmt und wild, können aber auch ganz gefühlvoll – ein bisschen wie Schottland selbst.

Mehr ist manchmal mehr

Den zweiten Tag des Festivals läuten am Samstag ab 16.30 Uhr Napaea ein. Sie waren bereits 2022 zu Gast und wollen das Publikum in Mosbach erneut verzaubern. Die Folk-Pop-Band aus Graz ist inspiriert von den Punkrock-Shows ihrer Teenagerjahre, kommt mit ganz viel Energie. Bekannt für eine markante Stimme und die Auswahl an Instrumenten, darunter Blues Harps und eine Konzertina, haben Napaea mit ihrer neuen Veröffentlichung 2024 einen großen Schritt in Richtung eines Sounds gemacht, der poppiger, reifer und selbstbewusster ist.

Von Österreich geht’s auf die grüne Insel nach Irland. The Jeremiahs gelten als eine der interessantesten und kreativsten Bands Irlands. Joe Gibney (Gesang), Matt Mancuso (Fiddle, Background Vocals), Conor Crimmins (Querflöte) und James Ryan (Gitarre, Background Vocals) präsentieren eine Melange aus traditionellen Folksongs, eigenen Liedern und genreübergreifenden, mitreißenden Melodien. Den Reiz dieser Band macht nicht zuletzt die unterschiedliche Herkunft ihrer Musiker aus, die damit die unterschiedlichsten Einflüsse in das gemeinsame Spiel einbringen.

So ist Geiger Matt Mancuso in New York geboren und von seinen Eltern schon früh an den Irish Trad Folk herangeführt worden. Später entdeckte er seine Liebe zum Jazz und zur Trompete, deren Spiel er ebenso meisterhaft beherrscht wie das der traditionellen Fiddle.

Auf die Jeremiahs folgt das Saint City Orchestra. Nach dem Motto "Vier Stimmen, zwei Gitarren, ein Schlagzeug, ein Akkordeon, eine Violine und ein Bass: Mehr ist manchmal mehr!" haben die Schweizer Musiker ihren Weg in die Welt des Irish Punk Rock gefunden. Was das Saint City Orchestra auszeichnet, sind nicht nur ihre Songs, sondern vielmehr die mitreißenden Auftritte. Leidenschaft und Lebensfreude sollen in kraftvoller Kombination auch im Burggraben für ein echtes Spektakel sorgen.

Den Schlusspunkt setzt mit Mànran eine der renommiertesten und innovativsten zeitgenössischen schottischen Folkbands. Sie sind seit 20 Jahren als eine der besten Celtic-Rock-Gruppen Schottlands bekannt. Besonders macht die Band die Verschmelzung der schottischen Kultur mit der Moderne. So treffen Dudelsackklänge auf gälischen Gesang und ein Feuerwerk an Rhythmus. Im Fokus stehen die Stimmen von Kim Carnie und Ewan Henderson und das weltweit einzigartige Duett zwischen irischen Uillean und schottischen Bagpipes.

Das schafft einen Klang, den keine andere Band als Bläsersatz zu bieten hat. Gesungen wird sowohl auf Gälisch als auch Englisch, wobei sich das berühmte Zünglein an der Waage eher in Richtung Gälisch neigt. Runrig, die sich vor paar Jahren in den Ruhestand begaben, haben Mànran jahrelang gefördert und als legitime Nachfolger aufgebaut.

Der perfekte Geburtstagsgast

Die spielstarken Schotten sind zudem prädestiniert, das Sahnehäubchen auf die Musik-Torte zum zehnten Geburtstag von Folk am Neckar zu setzen: Mànran standen bereits bei der ersten Ausgabe des Festivals im Jahr 2013 auf der Bühne und wussten die Folkfans zu begeistern. "Einen besseren Abschluss hätte man sich für die Jubiläumsausgabe von Folk am Neckar nicht wünschen können", findet auch Elke Wagner – und freut sich schon auf die Party am Burggraben.

Info: Tickets für Folk am Neckar gibt es unter anderem bei der Geschäftsstelle der RNZ im Gartenweg und bei der Tourist Info in Mosbach.