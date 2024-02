Von Peter Lahr

Mosbach. Zwischen unschönem Weltgeschehen und skurrilen Lokalgeschichten schipperte am Samstagabend nicht nur das Narrenschiff der wieder zu Höchstform auflaufenden Kandelschiffer. Die "Echt Mosbacher Fassenacht" der Kolpingfamilie in der Alten Mälzerei bot das volle Prunksitzungsprogramm: Spaßige Büttenreden – in die sich gleich zwei Mal Abschiedswehmut