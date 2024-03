Von Stephanie Kern

Mosbach. Dass sie beruflich einmal zu einem richtig guten Team werden würden, das haben Ramona Förschning und Michelle Stonawski früher nicht erwartet. Mutter und Tochter sind sie – und erfolgreiche Unternehmerinnen in Mosbach, die nun den nächsten Schritt wagen. Seit 2017 betreiben sie gemeinsam "Effi’s Kidsshop". Bald kommt ein weiterer Baustein dazu: ein Familiencafé in der Mosbacher Hauptstraße.

Eingerichtet wird es dort, wo früher Kinderbücher verkauft wurden, gegenüber von Kindlers Buchhandlung. Die Fenster sind derzeit mit braunem Papier abgehängt, darauf steht: "seid gespannt". Begonnen hat die Zusammenarbeit von Mutter und Tochter in der Schwangerschaft von Michelle. "Meine Mutter hat so schöne Kleidung genäht, die habe ich auf Instagram gezeigt", erzählt Stonawski. Schnell kamen immer mehr Bestellungen rein.

"So viele, dass ich selbst nähen lernen und mithelfen musste", erzählt die Tochter. Zwei Jahre haben sie das im Elternhaus gemacht, sich dann einen Laden gesucht, zuerst in Neckarelz, dann in der Mosbacher Innenstadt. Im Laden gab es dann neben den selbst genähten und individuellen Kleidungsstücken Spielzeug. "Das wurde gut angenommen." Zugleich gibt es einen Onlineshop (mit großer Lagerhalle), den Michelle Stonawski hauptsächlich betreut.

Wer viel arbeitet, braucht auch mal eine Pause, und da sehnte sich das Mutter-Tochter-Duo "ein richtig gutes Café" herbei, in dem es verschiedene Kaffeespezialitäten mit Sirup oder verschiedenen Formen von Milch gibt. Ein eigenes Café, das war erst mal "nur eine Spinnerei", wie die beiden erzählen. Dann wurde die Spinnerei aber ganz schnell ernst. "Das ,Moki’ musste zumachen, und der Betreiber wollte wissen, ob wir den Laden übernehmen möchten. So kam dann eins zum anderen." Eigentlich kam das Angebot zu einer Zeit, die nicht passend ist. "Aber die Chance war da."

Und die ergriff das Duo. Zum ersten Erlebnismarkt der Saison wollen sie das Café gerne eröffnen. Es gibt zwei Stockwerke (mit gut 50 Sitzplätzen, auch draußen), eine Spielecke, eine kleine Küche und viele gemütliche Sitzgelegenheiten. Angeboten werden sollen Kaffee- und Frühstücksspezialitäten. Pancakes, Waffeln, French Toast. "Das sind Dinge, die ich selbst gerne mag, dafür fahre ich gerne mal nach Stuttgart oder in andere Städte", berichtet Michelle Stonawski.

Bis das Café dann aber eröffnet wird, ist aber noch einiges zu tun. Im Fünf-Minuten-Takt klopfen die Lieferanten, Waren werden geliefert, in der vergangenen Woche musste die Küche aufgebaut werden. Viele Passanten seien schon neugierig, fragten auch bei Effi’s nach, freuen sich auf das Café. "Gerade unsere Kunden, die zu uns kommen, fragen wöchentlich nach", erzählt Ramona Förschning.

Auch auf Instagram gebe es täglich Anfragen, nicht nur was den Öffnungszeitpunkt, sondern auch, was den Öffnungsumfang betrifft. Denn die beiden Unternehmerinnen haben auch die Wohnung im Dachgeschoss gemietet und wollen diese für Kurse oder Krabbelgruppen anbieten.

"Ohana" soll das Café heißen, das ist hawaiianisch und bedeutet "Familie". Und das gibt auch die Marschrichtung für die Zukunftswünsche von Mutter und Tochter vor. "Ich wünsche mir, dass es ein schöner Platz zum Zusammenkommen wird", sagt die Tochter, die auch selbst Mutter ist. "Wir haben eigentlich unser gefestigtes System. Das Café ist unsere Herzenssache", sagen sie wie aus einem Mund. Eine Herzenssache, die sie zusammen machen. Als Team. Auch wenn sie das wohl niemals gedacht hätten ...