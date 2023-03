Mosbach. (stm) Werner Herzog drehte 2004 im Tropenwald von Guyana den Dokumentarfilm "The White Diamond". Die Mediathek zeigt den Film am Dienstag, 4. April, um 19 Uhr in der Reihe "Filmclub" und hat dazu die beteiligten Naturfilmer Annette und Klaus Scheurich eingeladen.

Der Titel des Films bezieht sich auf einen lenkbaren Heißluftballon, mithilfe dessen das Tierleben im Kronendach des Tropenwaldes gefilmt werden soll. Während der Dreharbeiten hatte ein beteiligter Diamantensucher dem Luftschiff spontan diesen Namen gegeben. Nach einer Tragödie beim Jungfernflug des Ballons testet der englische Ingenieur Graham Dorrington nun einen neuen Prototyp an den Kaieteur-Wasserfällen im Dschungel von Guyana.

Wie schon in den früheren berühmten Spielfilmen "Aguirre" und "Fitzcarraldo" von Regielegende Werner Herzog sind die Dreharbeiten ein wahres Abenteuer und das eigentliche Thema der Dokumentation.

Annette und Klaus Scheurich von der Heidelberger Firma Marco Polo Film AG berichten, wie es zur Zusammenarbeit mit Werner Herzog kam. Nach dem Film stehen sie für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Annette Scheurich war für das Drehbuch und die Produktion des Films und Kameramann Klaus Scheurich für die atemberaubenden Aufnahmen verantwortlich. Karten gibt es bereits im Vorverkauf in der Mediathek.