Ist die Bushaltestelle eine Gefahrenstelle für Schüler?
Mehr Sicherheit für Schulkinder gefordert: Am Lohrbacher Ortseingang gilt Tempo 70. Die Eltern hoffen auf weitere Maßnahmen.
Von Sebastian Schuch
Lohrbach. Der Weg in die Schule sollte für Kinder normalerweise so sicher wie möglich sein. Bei weiteren Strecken ist der Bus eine gute Möglichkeit, unversehrt von A nach B zu kommen und gleichzeitig etwas unabhängiger zu werden. Doch in Lohrbach scheint ausgerechnet eine seit diesem Schuljahr viel genutzte Bushaltestelle eine Gefahrenstelle für die