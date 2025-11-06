Donnerstag, 06. November 2025

zurück
Plus Mosbach-Lohrbach

Ist die Bushaltestelle eine Gefahrenstelle für Schüler?

Mehr Sicherheit für Schulkinder gefordert: Am Lohrbacher Ortseingang gilt Tempo 70. Die Eltern hoffen auf weitere Maßnahmen.

06.11.2025 UPDATE: 06.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Oft zu schnell unterwegs sind die Fahrzeuge am Ortsausgang von Lohrbach in Richtung Reichenbuch/Hoher Odenwald. Für den ins Dorf rollenden Verkehr wurde die Geschwindigkeit bereits frühzeitig auf Tempo 70 reduziert. Foto: Sebastian Schuch

Von Sebastian Schuch

Lohrbach. Der Weg in die Schule sollte für Kinder normalerweise so sicher wie möglich sein. Bei weiteren Strecken ist der Bus eine gute Möglichkeit, unversehrt von A nach B zu kommen und gleichzeitig etwas unabhängiger zu werden. Doch in Lohrbach scheint ausgerechnet eine seit diesem Schuljahr viel genutzte Bushaltestelle eine Gefahrenstelle für die

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.