Von Ursula Brinkmann

Lohrbach. Die Idee ist so bestechend wie einfach: Was die eine nicht mehr braucht, hat für den anderen noch Wert, der sich aber nicht in Euro und Cent bemisst. Doch wo finden Geberin und Nehmer zusammen? Was im Internet längst auf verschiedenen Plattformen funktioniert, hat seit einem halben Jahr in Lohrbach eine analoge Variante: das "Gruschdl-Dausch-Häjsle" beim Dorfgemeinschaftshaus in der Schiedstraße.

Was sprachlich so richtig nach Odenwälder Ursprung klingt, hat seinen Impuls aus Nordfriesland bekommen. Ortsvorsteher Norbert Schneider war mit Partnerin und Freunden in Enge-Sande zum Urlauben. "Da ist uns das ‚Lütte Umtuuschhuus‘ aufgefallen, das uns sofort begeistert hat."

Die Idee wurde in den Odenwald exportiert; dann ging es an die Umsetzung. Gemeinde- und Ortschaftsrat tragen das Vorhaben mit. Wesentlich beigetragen zur Realisierung hat der Verein "Leader Regionalentwicklung Neckartal-Odenwald aktiv", mit dessen Geldern Kleinprojekte mit Kosten bis 20.000 Euro netto gefördert werden, das aber mit bis zu 80 Prozent.

Schneider dankte bei der offiziellen Übergabe des Dausch-Häjsles Dominik Kircher und Sabine Keller von der Leader-Geschäftsstelle sowie Wirtschaftsförderer Fabian Weiß dafür, dass das Lohrbacher Projekt den Höchstsatz erhalten hat. In Zahlen: 7839 Euro flossen aus dem Regionalbudget fürs Tauschhaus. Die Gesamtkosten bezifferten Kircher und Keller auf (brutto) 11.800 Euro.

Dafür steht nun unter dem mächtigen Walnussbaum beim Dorfgemeinschaftshaus eine einladende Holzhütte. In den Regalen im Inneren finden sich hauptsächlich Geschirr, Einzelteile, aber auch komplette Kaffeeservice oder Gläsersets. Ein Kinderbuggy, Spielzeug, Bilderrahmen und Taschen haben allesamt ihren Gebrauchswert noch längst nicht eingebüßt.

Nicole und Ralf Sommer sowie Manuela Ritzal schauen immer wieder nach dem Rechten im Gruschdl-Dausch-Häjsle. Kleidung, Schuhe, Elektrogeräte und defekte Gegenstände – so ist’s auf einem Blatt im Häjsle zu lesen – müssen "draußen bleiben". Man wolle schließlich keinen Schrottsammelplatz, aber auch nicht in Konkurrenz zu bestehenden Angeboten ähnlicher Art treten.

Seit das Gruschdl-Dausch-Häjsle im Frühsommer an den Start ging, sei es sehr gut angenommen worden, verkündete "glücklich und auch stolz" der Ortsvorsteher in Anwesenheit des Oberbürgermeisters bei der Eröffnung. Dass Schneiders Stolz berechtigt ist, ließ Julian Stipp durchblicken: "Ich bin ja durchaus etwas skeptisch gewesen, als Norbert mit der Idee kam." Gleichwohl sei er ihr größter Fan und nun davon beeindruckt, dass es mit der Umsetzung so gut geklappt habe. "Im Sinne der Nachhaltigkeit wird hier etwas gegen die Wegwerfgesellschaft getan."

Ohne Leader, das erkannte der OB ebenfalls an, würden solche Projekte durchs Raster fallen. Stipp erkennt darin eine "vitale, gute Ortsgemeinschaft in einem liebenswerten Dorf". An der, das sagte das Stadtoberhaupt nicht zum ersten Mal und nicht nur in Lohrbach, viele aufgerufen seien, mitzuwirken.

In Lohrbach ist es nicht das erste und wird auch nicht das letzte Leader-Projekt sein. So ging der Blick bereits zum nächsten: die Kneippanlage am Hasbach. Hier ist eine "größere" Leader-Förderung beantragt; Planungskosten für eine touristische Aufwertung der Anlage sind im laufenden Haushalt der Stadt Mosbach enthalten, die Umsetzung ist bereits für 2024 vorgesehen, jedenfalls haushalterisch und wenn’s denn glückt – mit Leader-Mitteln.

Apropos Eröffnung: Das Gruschdl-Dausch-Häjsle ist bis auf wenige Ausnahmen immer geöffnet. Und auch das mit dem Tauschen ist insofern nicht wörtlich zu nehmen, als dass nur etwas mitgenommen werden kann, wenn etwas gebraucht wird. In Lohrbach vertraut man darauf, dass sich das schon irgendwie in der Waage halten wird. Norbert Schneiders Erfahrungen passen zum Konzept: "Ich habe schon Sachen reingelegt, die sind alle weg!"