Lässt sich das Potenzial in Nutzen tauschen?

In Mosbach beschäftigt man sich mit den Erkenntnissen einer Potenzialstudie Abwasserwärme. Theoretisch steckt da einiges drin.

08.10.2025 UPDATE: 08.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 17 Sekunden
Das Geld liegt nicht offensichtlich auf der Straße, aber darunter schlummert ein gewisses Potenzial: Mit einer Studie nähert man sich in Mosbacher der Nutzung von Abwasserwärme an. Symbolfoto: schat

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Abwasser ist dreckig, kostet Geld und macht Arbeit. Aber in Abwasser steckt vielleicht mehr, als man gemeinhin annimmt. Wärmeenergie zum Beispiel. Und da Energie und ein möglichst nachhaltiger Umgang damit, immer bedeutender wird, befasste man sich dieser Tage auch im Gemeinderat Mosbach mit dem Thema Abwasser aus einem anderen, neuen

