Mosbach. (sun) Nach fünf Wochen mit reichlich Arbeit ist der Kleiderladen des DRK-Kreisverbands Mosbach wieder geöffnet. Mit Unterstützung von Ehrenamtlichen wurden die Räume im Untergeschoss der Kreisgeschäftsstelle in der Sulzbacher Straße 17 renoviert. Nun präsentieren sie sich in einem neuen Gewand. Ab sofort ist die Einrichtung, in der Menschen mit Berechtigungsschein für kleines Geld Kleidung, Wäsche, Schuhe und anderes einkaufen können, wieder für die Kunden da.

Kleiderspenden sind immer willkommen; besonders Kleidungsstücke für junge Leute sind gesucht. Die Spenden können in der Kleiderklappe auf dem Hof der Geschäftsstelle eingeworfen oder direkt im Kleiderladen abgegeben werden. Auch ehrenamtliche Helfer zur Verstärkung des Teams sind willkommen und können sich bei Interesse unter Tel.: 06261.9208751 melden. Die Öffnungszeiten sind montags von 10.30 bis 13.30 Uhr, dienstags von 12 bis 16 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 17 Uhr und donnerstags von 12 bis 16 Uhr.

Weiterführende Informationen zum Kleiderladen, der ausschließlich von Ehrenamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes geführt wird, finden Interessierte unter www.drk-mosbach.de