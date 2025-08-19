Kino-Besuch unter freiem Himmel
Noch die ganze Woche über gibt es Open-Air-Filmnächte im Großen Elzpark. Damit das möglich ist, muss hinter den Kulissen die Organisation stimmen.
Von Stephanie Kern
Mosbach. Das Wetter: top. Die Filmauswahl: gelungen. Kühlschrank und Popcorn-Maschine: aufgefüllt. Die Rahmenbedingungen für das Open-Air-Kino stimmten und stimmen in der ersten Woche. Ganz zufrieden zeigt sich Teresa Böhnisch, die Leiterin des städtischen Kulturamts, mit der ersten Woche Freiluftkino am Sonntagabend, unmittelbar vor dem Start in die
