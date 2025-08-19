Von Stephanie Kern

Mosbach. Das Wetter: top. Die Filmauswahl: gelungen. Kühlschrank und Popcorn-Maschine: aufgefüllt. Die Rahmenbedingungen für das Open-Air-Kino stimmten und stimmen in der ersten Woche. Ganz zufrieden zeigt sich Teresa Böhnisch, die Leiterin des städtischen Kulturamts, mit der ersten Woche Freiluftkino am Sonntagabend, unmittelbar vor dem Start in die