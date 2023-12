Mosbach. (ub) Am 14. Dezember ist mit Dr. Ursula Marx eine Mosbacher Persönlichkeit verstorben. Im August vor zwei Jahren widmete die Rhein-Neckar-Zeitung ihr einen Artikel anlässlich ihres 90. Geburtstags. Darin hieß es, dass die Entschiedenheit, die in ihrer Stimme liege, auch im hohen Alter nicht verblasst sei.

Denn Ursula Marx war eine Verfechterin klarer Worte. Und die fand sie auf vielfältige Weise: als Kinderärztin, für die ihr Beruf Berufung war, als Gemeinderätin, die im Gremium der Großen Kreisstadt drei Oberbürgermeister erlebte, als Stadtseniorenrätin, als Buchautorin und als Leserbriefschreiberin. Was sie tat, tat sie nicht nur mit Leib und Seele, sie tat es auch für Leib und Seele anderer.

Mit zwei jüngeren Brüdern war Ursula Marx in einem groß- und bildungsbürgerlichen Haushalt in Leipzig aufgewachsen. Bruder Manfred Marx berichtete der RNZ von einer Begebenheit: "Einmal war Ursula mit ihrem Ziegengespann (!) so stürmisch unterwegs gewesen, dass alle im Weiher landeten." Ein gewisser (Wage)mut hat sich offenbar schon damals abgezeichnet. Als Jugendliche er- und überlebte Ursula mit ihrer Familie den Feuersturm auf Leipzig im Dezember 1943. Mitte der 1950er-Jahre verließ die inzwischen vaterlose Familie Leipzig. Ursula Marx‘ Weg in die Medizin, der dort begonnen hatte, setzte sich in Freiburg fort. Als junge Ärztin hatte sie im Sanatorium Wieseneck bei Freiburg auch den Psychiater und Schriftsteller Alfred Döblin behandelt.

Der Weg zur eigenen Praxis führte die Medizinalassistentin schließlich ins ihr damals unbekannte Mosbach. Die Facharztausbildung machte Marx in Karlsruhe, Mannheim und Heidelberg; in der Mosbacher Ziegelsteige gründete sie danach ihre Praxis für Kinderheilkunde. Ihr jüngerer Bruder Manfred charakterisiert ihr Engagement so: "Meine Schwester war mit ihrem Beruf verheiratet, und die Kinder in ihrer Praxis betrachtete sie als ihre Kinder." Ende der 1990er-Jahre übergab sie sie in jüngere Hände, heute gibt es die Praxis in der Ziegelsteige nicht mehr.

Im Ruhestand blieb Ursula Marx alles andere als ruhig oder sesshaft und hat die Welt bis in die fernsten Winkel bereist. Im Oktober 1980 ging sie als Gemeinderätin für die Fraktion der Freien Wähler in das Kommunalparlament. Bis 1999 übte sie dieses Ehrenamt aus und erlebte dabei drei Oberbürgermeister: Fritz Baier, Fritz Raff und Gerhard Lauth. Zum Ausscheiden erhielt sie die Ratsmedaille in Silber. Außerdem war Marx von 2000 bis 2012 Mitglied im ersten Mosbacher Stadtseniorenrat. Weltoffen und interessiert wie sie war, mischte sich Ursula Marx auch auf andere Weise ein. Die RNZ veröffentlichte zahlreiche Leserbriefe der meinungsstarken Kinderärztin, die vieles kommentierte, was in Politik, Gesellschaft und Geschichte vor sich ging und gegangen war. Zudem legte sie eine kunsthistorische Publikation über die Fresken in der Gutleutkapelle vor.

Im Pfalzgrafenstift hat sie die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbracht. Für Bruder Manfred, der in Tübingen lebt und die diesjährige Feier seines 90. Geburtstages ihretwegen nach Mosbach verlegt hatte, nahm die tägliche Plauderei am Telefon am Morgen des 14. Dezember eine doch unerwartete Wendung. "Da habe ich erfahren, dass sie um 9.21 Uhr gestorben ist." Anlässlich ihres 90. Geburtstages hatte die Medizinerin gesagt: "Ich bin bis zum Ende meines Lebens Ärztin." Dieses Ende ist nun erreicht.