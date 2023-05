Neckarelz. (schat) Auf den ersten Blick ist sie nicht unbedingt gleich als das zu erkennen, was sie ist. Die Odenwälder Blautanne, die das Ehepaar Roth seit nunmehr 30 Jahren im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Neckarelz pflegt, zeigt sich nämlich in einem ungewöhnlichen (Nadel-)Kleid.

"Mein Mann hat sie so rund geschnitten, in Pilzform", erklärt Marianne Roth schmunzelnd. Und oben auf dem Tannenpilz wachse dann immer wieder eine neues Tannenbäumchen raus, so wie auch aktuell wieder zu sehen. Außerdem trägt die etwas andere Blautanne gerade Blüten, erkennbar unter anderem an den hellgrünen Auswüchsen an den Astspitzen. "Das geht aber nur zwei, drei Tage lang, dann ist es schon wieder vorbei", weiß Marianne Roth, die auch etliche außergewöhnliche Kakteen vor dem Haus gepflanzt hat, zu berichten.

Damit der besondere Baum auch in den nächsten Jahren wächst und gedeiht, wollen sich die Roths weiter um ihn kümmern: "Er braucht halt regelmäßig und viel Wasser." Und manchmal einen besonderen Schnitt ...