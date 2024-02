Geometrie ist ein essenzieller Bestandteil des Mathematikunterrichts. In den Diskussionen um eine Überarbeitung von Lehrplänen taucht vor allem auch Mathe immer wieder auf. Wie sieht man die Entwicklungen an der Schule? Was sollte verändert werden, was sollte bleiben? Die RNZ hat an einer Grundschule und einem Gymnasium nachgefragt. Foto: dpa