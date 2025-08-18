"Hinne nei" geht’s in Neckarelz erst ab morgen
Die Neckarelzer Kerwe verbindet Tradition und neuen Schwung: Drei Vereine, Flohmarkt und Freibier sorgen für Stimmung. Am heutigen Montag wird noch einmal gefeiert.
Von Klaus P. Hunzinger
Neckarelz. Wenn die Kerwe rum ist, so sagt man in Neckarelz, "geht’s Jahr hinne nei". Aber noch ist die traditionelle Veranstaltung des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim und anderer Vereine in der Ortsmitte am Marktplatz nicht vorbei, am heutigen Montag wird der Ausklang gefeiert.
Bei der Eröffnung mit Fassanstich durch Mosbachs OB Julian
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+