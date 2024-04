Mosbach. (rul) Nicht jeder weiß es: Diabetes, Herzerkrankungen und Schlaganfall hängen eng zusammen und können entsprechend ernste Probleme verursachen. Jetzt gab es dazu eine Offensive zur Aufklärung und Information, um Menschen diese Thematik näherzubringen und vor allem aufzuklären. Und zwar mit kompetenter Unterstützung von Experten der Medizin. Rund 100 Menschen kamen zum roten Oldtimerbus, der mit hochkarätiger Technik ausgestattet war, um sich Rat und Informationen zu holen.

Kein geringerer als der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin der Neckar-Odenwald-Kliniken in Mosbach, Dr. Peter Oberst, war im Bus aktiv. An weiteren medizinischen Gerätschaften nahmen seine Kolleginnen Dr. Esther Onwuakpa und Dr. Suzan Hassan Untersuchungen vor, was auch zu Gedränge im engen Bus führte. Gemeinsam mit weiteren Fachärzten und Partnern haben die Neckar-Odenwald-Kliniken die trotz ungünstigen Wetters gelungene Aktion zusammen mit Sigrun Ruck und Elisabeth Fröhling vom Selbsthilfenetzwerk Neckar-Odenwald organisiert.

Dr. Oberst sieht es als eine wichtige Aufgabe an, Menschen für diese Problemstellungen zu sensibilisieren, um sie auf eventuell drohende Folgeerkrankungen hinzuweisen. Dazu zählen die wichtige Kontrolle des Blutdrucks und des Blutzuckerwertes. Eine besondere technische Variante der sonografischen Bildgebung nahmen Oberst selbst und seine Kollegin Suzan Hassan an der Carotis, der Halsschlagader, vor.

OB Julian Stipp (l.) und Landrat Achim Brötel (r.) ließen sich ebenfalls untersuchen. Foto: Rudolf Landauer

Hier werden Störungen und Verengungen sichtbar gemacht. Diese Untersuchung kann lebensrettend sein oder auf einen drohenden Schlaganfall hinweisen und damit auch schützen. Als "stillen Feind" bezeichnet Dr. Oberst den Bluthochdruck und legt daher viel Wert auf Aufklärung und auf die Anregungen, den Blutdruck regelmäßig messen zu lassen.

Dr. Fritz Matzkies untersuchte bei Besuchern den Lipidstatus, der in der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen eine wichtige Rolle spielt. Um Fragen zur Diabetes zu beantworten, waren auch der Leiter des Diabeteszentrums Neckar-Odenwald, Dr. Carsten Iannello, und seine Frau Patrizia am Marktplatz. Viele kannten den Check nicht, den Julia Kellner und Susanne Engelhardt von der AOK Mosbach anboten.

Beim Antioxidantien-Check muss nur der Daumenhandballen auf ein Messgerät aufgelegt werden – dann wird Licht zum Nachweis der Biomarker in die Haut gestrahlt, und das reflektierte Licht wird gemessen. Oxidativer Stress sei eine wesentliche Ursache für viele Erkrankungen und frühzeitiges Altern, erfuhren die Besucher am Stand. Er entstehe durch ungesunde Ernährung, körperliche Überanstrengung und Stress. "Sie haben mit 9,5 einen hervorragenden Wert und gesund gelebt. Glückwunsch!", sagte Susanne Engelhardt zu Hugo Brenner, der sich darüber natürlich freute.

Die Damen am AOK-Stand bestätigten zudem: "Das ist der beste bisher gemessene Wert überhaupt". Landrat Dr. Achim Brötel und Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp ließen sich ebenfalls die Blutglukose und Blutdruck messen sowie die Halsschlagader durch Bildgebung testen.