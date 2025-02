Mosbach. (schat) Manchmal ist weniger mehr, selbst wenn es um einen Warnstreik geht: "Heute ist nicht der richtige Moment für kämpferische Parolen", erklärte Katharina Kaupp am Freitagvormittag am Marktplatz in Mosbach. Mit den Gedanken war die Bezirksgeschäftsführerin von ver.di Heilbronn-Neckar-Franken bei den Kolleginnen und Kollegen in München, die tags zuvor Opfer eines heimtückischen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote