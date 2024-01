Neckarelz. (stk) Viele schlummerten wohl noch, da trafen sich zwölf Helfer der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Mosbach (AMJ) bereits auf dem Messplatz in Neckarelz und machten sich ganz beherzt mit Besen und Kehrschaufel daran, die Überreste der Silvesternacht zu beseitigen. Seit mehr als 25 Jahren setzt die kleine muslimische Gemeinde so deutschlandweit ein Zeichen – auch in Mosbach.

