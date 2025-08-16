Von Nadine Slaby

Mosbach. Die Stiftskirche in Mosbach bildete die Nahtstelle zwischen Abschied und Willkommen, wie Dekan Folkhard Krall in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste meinte. "Auf Wiedersehen" sagten Schuldekane und -dekanninen anderer Bezirke, Vertreter der Schulen sowie aus Politik und Verwaltung, Wegbegleiter und Freunde dem langjährigen Schuldekan Pfarrer