Ein Masterplan für die Schulentwicklung soll her

Mosbach. (schat) Die Schullandschaft im Stadtgebiet gesamtheitlich betrachten und gestalten – diesem Ansatz will man in der Großen Kreisstadt künftig folgen. Im Gemeinderat stellte Tatjana Isenmann von der GUS-Planungsgruppe vor, was hinter dem Ansatz steckt und wie man ihn in Mosbach anwenden möchte. Bei insgesamt einem Dutzend Bildungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich der Stadt, sieht

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote