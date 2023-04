Mosbach. (schat) Diesmal passte tatsächlich nahezu alles: Location, Atmosphäre, Musik und sogar das Wetter – die Afterworkparty des Lions-Clubs ElzNeckar entwickelte am Donnerstagabend Magnetwirkung in Richtung Altstadt.

Schon um 18 Uhr war der Kirchplatz mit reichlich Feierabendgästen gefüllt, und die nächsten vier Stunden sollte sich an diesem schönen Bild kaum etwas ändern. Die Helfer aus dem Team von Orga-Chef Steffen Benz mussten aufgrund der immensen Nachfrage schon zeitig Gläser, Getränke und Backwerk nachordern. Über die vielen Menschen, die gemeinsam einen entspannten Feierabend in angenehmem Ambiente und bei guter Unterhaltung genießen wollten, freute sich natürlich auch Lions-Präsident Markus Wenninger "riesig".

Die "Freddy Wonder Combo" aus Heidelberg, die man erstmals für die zum vierten Mal veranstaltete Afterworkparty im Herzen von Mosbach gewinnen konnte, spielte auf, als wäre sie schon immer Teil der Feierabend-Feier. Eine absolut stimmige Besetzung. Die Erlöse der großen Party sollen in der Folge wieder sozialen Projekten zugute kommen. Und die nächste Feier ist schon terminiert: Die 5. Afterworkparty steigt am 14. September.