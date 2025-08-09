Diedesheimer Steige wird voll gesperrt
Die Straßensanierung startet am 21. August. Es gibt eine Ersatzhaltestelle für die Stadtbuslinie.
Diedesheim. (RNZ/stm) Sommerzeit ist Baustellenzeit: Aufgrund von "dringenden Sanierungsarbeiten", so die Stadtverwaltung, wird die Diedesheimer Steige von 21. August bis 5. September voll gesperrt. Betroffen ist einer Mitteilung der Stadt zufolge der Abschnitt zwischen der Richard-Wagner-Straße und der S-Kurve oberhalb der Brucknerstraße.
Um die Arbeiten zügig und sicher abschließen
