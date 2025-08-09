Diedesheim. (RNZ/stm) Sommerzeit ist Baustellenzeit: Aufgrund von "dringenden Sanierungsarbeiten", so die Stadtverwaltung, wird die Diedesheimer Steige von 21. August bis 5. September voll gesperrt. Betroffen ist einer Mitteilung der Stadt zufolge der Abschnitt zwischen der Richard-Wagner-Straße und der S-Kurve oberhalb der Brucknerstraße.

Um die Arbeiten zügig und sicher abschließen