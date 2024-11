Mosbach. (schat) Mit besonderem Ambiente und typischen Leckereien lockt der Weihnachtsmarkt ab heute Abend in die Mosbacher Altstadt. Und mit einer ganz neuen, für Schüler vielleicht sogar richtungsweisenden Aktion: Der junge Verein "jobNok – Initiative Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald-Kreis" hat in Kooperation mit IHK, Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft und Stadt Mosbach erstmals einen Mitmachstand eingerichtet, der bis 5. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr besondere Aktionen und zudem einen Einblick in die Welt der Ausbildungsberufe bietet. Das Programm wechselt täglich, zahlreiche Betriebe/Einrichtungen aus der Region sind mit dabei.

Zum Auftakt am Freitag heißt es am Stand unter dem großen Weihnachtsbaum zum einen "Heavy Metal – Made in BaWü" – einzigartige Weihnachtsdeko und Geschenke aus Metall gestalten (mit der Firma Schimscha aus Ravenstein) und zum anderen "Blitzlicht-Gewitter" – lustige Fotos an der Fotobox (mit dem Fotoatelier Mosbach).

Am Samstag folgen "Rätselspaß mal anders" – Magnetschildkrötenrennen und mehr (mit der Fa. OKW Buchen), "Mosbachs next Picasso" – große Leinwand für große Kunst (mit der Fa. Spohn Malerbetrieb Mosbach) und die "Weihnachtliche Lesestube" (mit der Klasse 7a des NKG Mosbach).

Am 1. Advent warten dann die Aktionen "Graffiti your Weihnachtskugel" (mit European Aerosols, Haßmersheim), die "Weihnachtsmarkt-Rallye" (mit der Stadt Mosbach) und "Schätzwert" – quizzen und gewinnen (mit den BGV-Versicherungen).

Bis 5. Dezember folgen dann täglich weitere besondere Programmpunkte zum Mitmachen – der persönliche Austausch mit Vertretern der jeweils beteiligten Ausbildungsbetriebe ist immer inklusive.

Auch interessant Übersicht Rhein-Neckar-Odenwald: Das sind die Weihnachtsmärkte in der Region

Damit nicht genug: Mit ihrer Teilnahme erhalten Schüler und Jugendliche auch die Chance, einen Zuschuss für die eigene Klassen- oder Vereinskasse zu gewinnen (Preise bis 450 Euro locken hier). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; mitmachen, ausprobieren und reinschnuppern sind auch spontan möglich.

Weitere Informationen zum gesamten Programm und allen Gewinnen gibt’s bei jobnok auf Instagram.