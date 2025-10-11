Samstag, 11. Oktober 2025

Plus Mosbach

Bürger sollen gemeinsam aufräumen und putzen

Ganz sauber soll Mdie Stadt Qualität gewinnen: Eine neue Aktion soll die Bewohner animieren. Sauberkeit als Element der Aufenthaltsqualität.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 2 Sekunden
Achtlos Hinterlassenes soll aus der Mosbacher Innenstadt verschwinden: Mit einer neuen Aktion will man einen Beitrag für mehr Aufenthaltsqualität leisten. Symbolfoto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. In Mosbach läuft wieder was, dem Stadtlauf-Comeback sei dank. Allerdings ließ sich auch bei der dritten (oder gar fünften) Runde durch die Innenstadt nicht ausblenden, dass sich stellenweise schon lange nichts mehr tut. Verwaiste Ladenflächen sind auch in einer ausgewiesenen Kleinstadtperle mit prächtigem Fachwerkensemble zunehmend ein Thema.

