Bürger sollen gemeinsam aufräumen und putzen
Ganz sauber soll Mdie Stadt Qualität gewinnen: Eine neue Aktion soll die Bewohner animieren. Sauberkeit als Element der Aufenthaltsqualität.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. In Mosbach läuft wieder was, dem Stadtlauf-Comeback sei dank. Allerdings ließ sich auch bei der dritten (oder gar fünften) Runde durch die Innenstadt nicht ausblenden, dass sich stellenweise schon lange nichts mehr tut. Verwaiste Ladenflächen sind auch in einer ausgewiesenen Kleinstadtperle mit prächtigem Fachwerkensemble zunehmend ein Thema.