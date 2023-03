Mosbach. (cao) Wenn Menschen durch Tricks und Manipulationen um ihr Hab und Gut gebracht werden, belastet das die Betroffenen oft ziemlich stark. Noch perfider wiegt das Verbrechen nur, wenn wohltätige Organisationen Opfer von Betrügern werden, wie es das Mosbacher Glückskäfer-Team erst kürzlich erlebte.

Der Verein "Unser Planet und wir", der hinter dem Second-Hand-Geschäft "Glückskäfer" in der Eisenbahnstraße steht, wurde selbst finanziell zwar nicht geschädigt. Doch ein Unbekannter ergaunerte sich in Heilbronn im Namen des Ladens Spenden, die er sich dann vermutlich in die eigene Tasche steckte. "Komischerweise hat er dabei nicht für unsere Projekte um monetäre Unterstützung geworben – obwohl er ja unseren Flyer dabei hatte –, sondern angeblich Gelder für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gesammelt", berichtet Andreas Holzer im Gespräch mit der RNZ: "Wir haben jetzt Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei erstattet."

Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lydia Strobel leitet Holzer Verein und Verkaufsladen seit mehreren Jahren. "Wir nehmen vor allem Sachspenden an, die wir dann für kleines Geld verkaufen oder mehrmals im Jahr in einem 40-Tonner nach Rumänien fahren, um sie dort an Bedürftige weiterzugeben", erklärt Strobel. Kleidung, Geschirr, Kindersitze, Bücher, Spiele, Koffer, Schuhe und auch Möbel ... fast alles findet sich bei den Glückskäfern. In der Alten Neckarelzer Straße hat man erst vor Kurzem ein zweites Möbellager eröffnet. Sogar einen Online-Shop gibt es. "Dinge, die noch einwandfrei nutzbar sind, darf man nicht wegschmeißen", betont die Vereinsgründerin den Nachhaltigkeitsgedanken.

Der Erlös aus dem Verkauf in Mosbach kommt wohltätigen Organisationen, etwa dem SOS-Kinderdorf oder der Rumänienhilfe Mission Ost-West, zugute. "Dass jemand unseren Namen missbraucht, um sich selbst zu bereichern, macht wütend", sagt Holzer. Anfang März meldete sich eine Kundin bei ihm, die von dem dubiosen Spendensammler in Heilbronn berichtete. Wo und wann der Unbekannte noch unterwegs war – "wir wissen es noch nicht", meint Strobel: "Hoffentlich wird er geschnappt." Gemeinsam mit der Polizei bitten die Glückskäfer nun Zeugen und Geschädigte um Hinweise.

Info: www.unser-planet-und-wir.de