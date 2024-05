Von Ursula Brinkmann

Lymington/Mosbach. Am Tag, als der britische Premierminister Rishi Sunak seinen Antrittsbesuch in Berlin machte, oder besser in der darauffolgenden Nacht, brach eine Gruppe Mosbacherinnen und Mosbacher in umgekehrter Richtung auf. Mit dem Bus ging es via Caen/Normandie und Portsmouth nach Lymington, die englische Partner- der Großen Kreisstadt seit