Von Heiko Schattauer

Mosbach. Nach der Abschlussprüfung ging’s zum "Paddel-Battle" auf den Neckar: Studierende der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach ermittelten am Dienstagnachmittag auf dem Flussabschnitt bei Neckarelz, welches selbst konstruierte Stand-Up-Paddling-Brett (SUP) am besten taucht, sorry: taugt. Drei Studi-Teams aus dem Abschlussjahrgang des