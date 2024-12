Von Ann-Kathrin Frei

Mosbach. Die Fragen der Jugendlichen hatten es in sich: Wie lassen sich Frieden und Waffenlieferungen an die Ukraine vereinbaren? War der Atomausstieg richtig? Wie sieht die Zukunft für junge Menschen aus, wenn alles teurer wird? Die Politiker, die an die Augusta-Bender-Schule in Mosbach zum "Politik-Speeddating" gekommen waren, hatten sich vielfältigen Themen zu stellen.

Organisiert von der Deutschen Gesellschaft e. V., die politische, kulturelle und soziale Beziehungen in Europa fördern will, kamen die Politiker im Rahmen des bundesweiten Workshops "Politisch mit(be)stimmen 2024" auch nach Mosbach in die Aula der Augusta-Bender-Schule. Mit von der Partie waren der Bundestagsabgeordnete Bernd Riexinger (Die Linke), Bundestagskandidat Horst Berger (Bündnis 90/Die Grünen), Landtagsabgeordneter Jan-Peter Röderer (SPD), Landtagsabgeordneter und Minister Peter Hauck (CDU) sowie Bundestagsabgeordnete Christina Baum (AfD).

Hauck machte in den Gesprächen deutlich, dass bei der CDU der Mensch im Mittelpunkt stehe, man als Partei wenig Vorgaben machen wolle, vieles sich selbst oder im Wettbewerb regele. Man also lieber auf Gebote statt auf Verbote setzen. Potenziale bei erneuerbaren Energien sah er in der größeren Verwertung von Biogas und Biomasse. Bei der erfragten Einordnung des Atomausstiegs wurde er deutlich: "Er war verfrüht." Man könne nicht gegen den Bürgerwillen handeln und stehe außerdem vor Problemen bei der Endlagerung, so Hauck.

MdB Bernd Riexinger (Die Linke), MdB Christina Baum (AfD), Horst Berger (Die Grünen), MdL Jan-Peter Röderer (SPD) und MdL Peter Hauck (CDU) (v. l.) stellten sich den Fragen. Foto: Ann-Kathrin Frei

Klare Kante zeigte Jan-Peter Röderer (SPD), als er gefragt wurde, welche Meinung er über die AfD hat. "Ich halte sie für brandgefährlich", so der Politiker. Er sah sich aber auch mit der Frage konfrontiert, welches geschwächte Image seine Partei gerade habe. Man regiere in einer herausfordernden Zeit und habe gleichzeitig Veränderungen angestoßen, die zu Spannungen und damit auch zu sinkenden Umfragewerten führten, so Röderer. Die SPD sei dennoch in der Lage, Lösungen zu finden. Lösungen bräuchte man auch für das Schulsystem, waren sich die Jugendlichen einig – und Röderer stimmte zu, dass Lehrpläne und Wissensvermittlung verändert werden müssten.

In diesem Punkt stimmte Bernd Riexinger (Die Linke) zu. Es ärgere ihn, dass man innerhalb des Bildungssystems noch immer abhängig von der sozialen Herkunft sei. Seine Partei setze sich für ein elternunabhängiges BaFög ein. Auch die Rente ließen die Schüler bei ihren Fragen nicht aus. Riexinger stellte hierbei das Konzept der Mindestrente von 1200 Euro für alle vor und machte nicht nur in Bezug auf die Altersversorgung deutlich: "Wer mehr hat, gibt mehr."

Mit einer für Horst Berger (Bündnis 90/Die Grünen) provokanten Frage startete eine weitere Runde: "Viele Gelder fließen ins Ausland und nicht in die Schulen – warum?" Viele Gelder seien Kredite, die wieder zurückkämen, so der Bundestagskandidat aus Buchen. Man dürfe die Welt nicht aus dem Blick verlieren, zu helfen, fördere den Frieden. Die Rolle in der Welt als Wirtschaftsmacht müsse man wahr- und Verantwortung übernehmen. Zudem bliebe viel Geld in Deutschland, fließe in Schulen und Kindergärten. Allerdings sei das Geld für Schulen aus seiner Sicht jahrelang in falscher Weise investiert worden.

Die einzige Politikerin in der Runde, Christina Baum (AfD), wurde dann nach Beschneidungen von Frauenrechten im Ausland gefragt. Baum habe sich als "Ossi-Frau" schon immer gleichberechtigt gefühlt, eine Unterdrückung der Frauen dürfe es aber nicht geben. Dennoch lehne sie die Frauenquote ab, das sei Bevormundung, sie selbst habe sich ihre Leistungen auch erarbeitet. Dass der soziale Aspekt in der Gesellschaft verloren gehe, machte Baum u.a. beim Thema Inflation fest. So werde der Mittelstand vom System zu stark belastet.

Nicht immer gelang es den Politikern, die Fragen der Schüler zufriedenstellend zu beantworten. Auf die Frage, warum die AfD die Beziehung zwischen Deutschland und Russland stärken will, verlor sich Christina Baum (AfD) lange und sogar tränenreich in persönlichen und familiären Erlebnissen in Ostdeutschland, um dann zum Schluss zu kommen: "Es gibt kein Europa ohne Russland." Bei der knapp bemessenen Dating-Zeit – nur 25 Minuten hatten die Politiker an den jeweiligen Tischen – blieb da nur noch wenig Platz für weitere Fragen. Aber auch die anderen Teilnehmer taten sich schwer, den zeitlichen Rahmen einzuhalten, und antworteten mitunter sehr ausführlich auf spezifische Fragen.

Die Schüler befanden am Ende des besonderen Speeddatings, dass es ihnen unter anderem geholfen habe, sich ein klareres Bild von den Parteien zu machen. Man habe Probleme ansprechen und eine konstruktive Diskussion führen können, auch wenn manche Vertreter nicht immer konkret auf die gestellten Fragen eingegangen seien, wie einige Schülerinnen und Schüler befanden. Vielen Jugendlichen sei nun klarer geworden, welche Erwartungen sie an politische Vertreter haben, welche Themen ihnen wichtig sind und bei welcher Partei sie diese berücksichtigt sehen. Und: Wenn sie noch mal die Chance dazu bekommen, würden sie sich auf jeden Fall wieder auf ein Speeddating mit Politikern einlassen.