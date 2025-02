Mosbach. (stk) Überquellende Mülleimer, Verpackungen und Unmengen an Zigarettenkippen auf dem Boden rund um die wenigen Sitzgelegenheiten auf den Bahnsteigen – so präsentierte sich der Bahnhof Mosbach in den vergangenen Tagen. "Hier gehört dringend was gemacht.

Der erste Eindruck ist doch der wichtigste, sagt man", schrieb ein RNZ-Leser an die Mosbacher Lokalredaktion. "Die Besucher,