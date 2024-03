Neckarelz. (lah) Er sei kein großer Redner, betonte Nico Englert, als er dieser Tage zusammen mit Handwerkern, Geschäftspartnern und Vertretern der Bäckerinnung das "frischgebackene" Café in der ehemaligen Bäckerei Mayer seiner Bestimmung übergab. Die Tatsachen, die die rund 20 Gäste zwischen den gut gefüllten Brotregalen und den nicht minder gut gefüllten Cafétischen sahen, überzeugten auch ohne lange Reden.

Dafür, dass alle beteiligten Handwerker das "recht spontane Projekt" in rekordverdächtigen vier Wochen realisierten, bedankte sich Nico Englert aber dann doch. Ebenso bei seiner Familie, ohne die der "Zuwachs" gar nicht hätte gestemmt werden können.

Hausherr Thomas Mayer berichtete, dass er bereits seit vier Jahren vergeblich einen Käufer gesucht habe. "Verpachten wollte ich eigentlich nie, aber Nico war hartnäckig", erklärte er. "Familie Englert hat das Risiko und viel Geld in die Hand genommen – und das Ergebnis ist sehr schön geworden." Diesem Resümee stimmten auch die anderen Gäste bei.

Mayer fand es toll, dass die Kunden über die Umbauzeit der Bäckerei die Treue gehalten hätten. "Das Café ist fast immer voll, die Menschen sind nicht fortgerannt." Immerhin blieb dank der Bäckerei Englert ein inhabergeführter Nahversorger für die rund 6000 Einwohner von Neckarelz und Diedesheim erhalten. Seinem Nachfolger wünschte Mayer "abends leere Regale, eine volle Kasse, zufriedene Mitarbeiter und Kunden."

"Hut ab, großes Lob, in nur so kurzer Zeit so viel geleistet, da kann sich die Politik etwas abschauen", gratulierte Peter Schlär für die Bäcker-Innung des Landkreises. "Ihr seid schon seit 102 Jahren und in der dritten Generation dabei, ich bin dagegen ganz neu in der Kreishandwerkerschaft", stellte sich Sibylle Brauch vor. Für die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft war es einer der ersten öffentlichen Termine.

In Vertretung von OB Julian Stipp kam Wirtschaftsförderer Fabian Weiß von der Stadtverwaltung. Er verwies auf die regionale Verwurzelung der Bäckerei Englert. Auch im Bereich der "Mürbs" herrsche ein vielfältiges Angebot, das "von der Apfeltasche bis zur Zimtschnecke" reicht.

Von Montag bis Samstag öffnet die Bäckerei ab 5 Uhr, samstags schließt sie um 13 Uhr, ansonsten um 18 Uhr. Sonntags ist von 7 bis 11 Uhr geöffnet.