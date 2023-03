Mosbach. (schat) Da müssen wir jetzt durch – im wahrsten Wortsinn und eine ganze Weile. Die viel befahrene Bundesstraße B27 wird in Mosbach wieder und weiter saniert. Diesmal ist der Abschnitt vom Knotenpunkt Sulzbacher Straße/Amthausstraße bis zur Höhe der Jet-Tankstelle dran.

Die damit einhergehende Teilsperrung und Umleitung über die Kistner- und die Hauptstraße sorgt seit Dienstagmorgen nun wieder für Behinderungen und Staus, besonders in den Hauptverkehrszeiten. So benötigte man für den Weg vom westlichen Stadteingang bis zum östlichen Stadtausgang im morgendlichen Berufsverkehr gestern schon mal gut 20 Minuten.

Auch für die kommenden Tage und Wochen sollte man sich ein Zeitpolster für die Ortsdurchfahrt einplanen. Ein bisschen zügiger als von West nach Ost geht’s in die andere Richtung; hier ist eine Einbahnstraßenregelung am Baufeld vorbei eingerichtet.

Aufwendig saniert wird ein rund 650 Meter langes Teilstück der B 27. Sowohl die in Mitleidenschaft gezogene Deckschicht als auch der Fahrbahnunterbau sowie Ver- und Entsorgungsleitungen werden im Zuge der Maßnahme an der Bundesstraße erneuert.

Den Start der Arbeiten hatte man aufgrund des Streiks kurzfristig ein wenig aufgeschoben. Dass die Baustelle mitsamt Umleitung dann allerdings doch bereits am Dienstagvormittag eingerichtet war, überraschte so manchen Verkehrsteilnehmer, der sich eventuell noch einen weiteren Tag freie Fahrt durch Mosbach erhofft hatte. "Die eigentlichen Fräsarbeiten beginnen am Mittwoch.

Die Umleitung am Dienstag war aufgrund von Vorarbeiten – etwa Baumschutzmaßnahmen / Entfernen von Hecken und Sträuchern – erforderlich", heißt es dazu erklärend aus dem Ordnungsamt der Stadt Mosbach.

Vorbereitung hin, Einrichtung her: Ab heute tut sich auch jenseits der Absperrungen Sichtbares. Für rund 1,5 Millionen Euro wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe umfangreich und tiefgründig saniert.

Ort des Geschehens

Was wiederum bedeutet, dass man sich auch ausdauernd in Geduld üben darf. Für Erneuerung und Ertüchtigung des Streckenabschnitts der Bundesstraße ist eine Bauzeit bis Ende November eingeplant.