Freitag, 19. September 2025

zurück
Plus Mosbach

Andere glücklich machen ist immer cool

Pfadfinder vom Stamm Maximilian Kolbe feiern in der Waldstadt 35 Jahre des Bestehens. Der Stammesvorsitzende Carsten Pfeiffer im Gespräch.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 1 Sekunde
Immer aktiv: Am Sonntag feiern die Pfadfinder vom Stamm Maximilian Kolbe das 35-jährige Bestehen rund um das Gemeindehaus St. Bruder Klaus. Foto: zg

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Sie sammeln Jahr für Jahr ausgediente Christbäume, sie sind verlässliche Helfer bei der Putzaktion, sie haben in Eigenregie den Trimmwald gebaut und während der Coronapandemie mit einem Lieferservice Mitbürger versorgt. Kurzum, die Pfadfinder vom Stamm Maximilian Kolbe sind ein elementarer Bestandteil der Gemeinschaft in der Mosbacher

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.