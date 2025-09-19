Andere glücklich machen ist immer cool
Pfadfinder vom Stamm Maximilian Kolbe feiern in der Waldstadt 35 Jahre des Bestehens. Der Stammesvorsitzende Carsten Pfeiffer im Gespräch.
Von Heiko Schattauer
Mosbach. Sie sammeln Jahr für Jahr ausgediente Christbäume, sie sind verlässliche Helfer bei der Putzaktion, sie haben in Eigenregie den Trimmwald gebaut und während der Coronapandemie mit einem Lieferservice Mitbürger versorgt. Kurzum, die Pfadfinder vom Stamm Maximilian Kolbe sind ein elementarer Bestandteil der Gemeinschaft in der Mosbacher
