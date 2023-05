Mosbach. (cao) Nur einen Spaltbreit ist die Tür geöffnet, da steigt schon beißender Uringestank in die Nase. Schmierereien zieren die Wände, der Boden ist feucht, neben WC und Pissoir liegt zerknülltes Papier in zwei großen Lachen. "Der Zustand der Toilette am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) ist eine Unverschämtheit", schimpft Angelika Grünewald. "Menschenunwürdig ist dieser Dreck. Mir stinkt’s!"

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Grünewald über die Sauberkeit von öffentlichen Toiletten in der Stadt beklagt. "Aber der Ekel in dem stillen Örtchen am ZOB übertrifft einfach alles. Als Erstes müsste da eine bessere Lüftung möglich gemacht werden."

Die Toilette werde jeden Morgen gereinigt, teilt Stadtsprecherin Meike Wendt auf RNZ-Anfrage mit. Erleichtern kann man sich dort – wer will oder nicht mehr anders kann – von 5 bis 24 Uhr. "Leider kommt es auf öffentlichen Toiletten immer wieder vor, dass Nutzer diese nicht so hinterlassen, wie sie sie selbst gerne vorfinden würden", erklärt Wendt.

Die Sauberkeit sei von jedem Einzelnen abhängig. Die Graffitis an den Wänden würden regelmäßig entfernt. "Wenn wir Pech haben, ist am nächsten Tag aber schon wieder alles vollgekritzelt."

In der Stadtverwaltung appelliert man an alle Nutzer der öffentlichen WCs, auf Sauberkeit zu achten und nicht mutwillig für Missmut zu sorgen. Verschmutzungen können bei der Stadt Mosbach angezeigt werden, um diese schnellstmöglich zu beseitigen.

Wendt weist in diesem Zuge auch auf den Mosbacher Toilettenplan hin. Auf der städtischen Webseite finden sich detaillierte Informationen (sogar samt App mit Navigation) zu allen öffentlichen Toiletten, außerdem zu Still- und Wickelpunkten sowie den Aktionspartnern der "Netten Toilette".

Unter diesem Slogan haben sich Gastronomen, Händler und öffentliche Einrichtungen in Mosbach zusammengetan, um Kunden, Gästen und Besuchern in der Innenstadt die kostenlose Nutzung ihrer Toiletten zu ermöglichen.

Info: www.mosbach.de