Mosbach. (RNZ/stw) Auch wenn sie witterungsbedingt aktuell noch weit weg scheint – die Freibadsaison wirft auch ohne Sonnenschein ihre Schatten voraus: Am Dienstag beginnt der Vorverkauf für die besucherstärkste Freizeiteinrichtung im Landkreis, das Spaß- und Freizeitbad "faMos" in Mosbach. Wie die Stadtwerke Mosbach als Badbetreiber mitteilen, wird der Online-Shop unter www.swm-online.de freigeschaltet.

Alternativ wird es am Bad eine Vorverkaufskasse geben, die von Dienstag, 22. April, bis Mittwoch, 30. April, zu folgenden Zeiten geöffnet ist: 22. und 23. April jeweils 9 bis 12 Uhr, 24. April 16 bis 19 Uhr, 25., 26., 27., 28. April jeweils 9 bis 12 Uhr, 29. April 16 bis 19 Uhr, 30. April 9 bis 12 Uhr.

Im Vorverkauf sind die Saisontickets in allen Kategorien rabattiert, die im Online-Shop gekauften Tickets sind jederzeit in der Saison verwendbar. Das Bad öffnet laut Auskunft der Stadtwerke spätestens am 15. Mai, "bei gutem Wetter auch früher", so die Verantwortlichen. Die Saison soll bis mindestens 14. September laufen, wobei auch hier gilt: Hält der Sommer in Mosbach länger durch, kann das Freibad auch noch in der zweiten Septemberhälfte geöffnet bleiben.