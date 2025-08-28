Mit Charme und Know-how – Försterinnen führen durch Schönbrunner Wald
Nina Stadtmüller und Ulrike Riedl zeigten bei einer Waldführung in Schönbrunn, wie vielfältig moderne Forstarbeit ist – von GPS-Technik bis Waldschutz.
Von Moritz Bayer
Schönbrunn. Försterei war lange Zeit eine rein männliche Domäne. Vergangene Woche zeigten Nina Stadtmüller und Ulrike Riedl in Schönbrunn, dass sie ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen und führten mit Sachverstand und Charme durch eine zweistündige Tour.
Auf der erklärten sie den gut zwei Dutzend gekommenen Neugierigen, was die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+