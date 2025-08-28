Neckar-Odenwald-Kreis. (ses/pm) Von nicht weniger als einem "wichtigen Glied der Mobilitätswende" schreibt das baden-württembergische Verkehrsministerium in der Pressemitteilung zu zehn Jahren Regiobus-Förderung des Landes.

Dieses ist Ende 2015 mit drei Linien an den Start gegangen, heute sind es 51. Seit dem 1. Januar 2019 fahren zwei davon auch im Neckar-Odenwald-Kreis: der Regiobus