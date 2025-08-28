Donnerstag, 28. August 2025

Plus Mit dem Bus zum Zug

Die Regiobuslinien sind eine "echte Erfolgsgeschichte".

Seit zehn Jahren gibt es die Regiobus-Förderung des Landes. Auch Reisende im Neckar-Odenwald-Kreis profitieren von dem Mobilitätsangebot.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden

Regiobus in Mosbach. Archiv-Foto: Heiko Schattauer

Neckar-Odenwald-Kreis. (ses/pm) Von nicht weniger als einem "wichtigen Glied der Mobilitätswende" schreibt das baden-württembergische Verkehrsministerium in der Pressemitteilung zu zehn Jahren Regiobus-Förderung des Landes.

Dieses ist Ende 2015 mit drei Linien an den Start gegangen, heute sind es 51. Seit dem 1. Januar 2019 fahren zwei davon auch im Neckar-Odenwald-Kreis: der Regiobus

Weiter

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
