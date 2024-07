Merchingen. (F) Seit mehreren Wochen ist die Ortsdurchfahrt in Merchingen in Richtung Oberkessach für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt. Grund dafür ist, dass die Tiefbauarbeiten zur Kanalaufweitung im Bereich "Matzenklinge" begonnen haben.

In der Gemeinderatssitzung im Oktober vergangenen Jahres informierte Bürgermeister Ralf Killian den Gemeinderat darüber, dass für diese Maßnahme der Bewilligungsbescheid für einen beantragten Zuschuss bei der Stadt eingegangen ist. Die Gesamtkosten bezifferte er auf 587.000 Euro und den erhaltenen Zuschuss auf 469.000 Euro, was einer Fördersumme von 80 Prozent entspreche und zugleich eine "Spitzenförderung" bedeute.

Nach der erfolgten Ausschreibung durch das planende Büro Sack und Partner (Adelsheim) vergab der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr den Auftrag an den preisgünstigsten Anbieter, die Baufirma Konrad-Bau, mit einer Bruttoangebotssumme von 509.000 Euro. Mit den umfangreichen Tiefbauarbeiten zur Kanalaufweitung hat die Baufirma zwischenzeitlich begonnen, allerdings mussten diese wegen des regnerischen Wetters in den letzten Wochen mehrmals unterbrochen werden. Auf einer Länge von rund 200 Metern, einen steilen Anstieg hinauf, was für die Bauarbeiter eine gewisse "Herausforderung" bedeutet, wird die derzeit im Bestand überlastete Abwasserleitung vom Baugebiet "Matzenklinge" bis zur Oberkessacher Straße erneuert. Damit wird der bestehende Engpass den neuen Anforderungen angepasst, da der Gemeinderat beschlossen hat, das dort bereits bestehende Baugebiet um mehrere Bauplätze zu erweitern.

Es werden nun neue Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 700 Millimetern verlegt. Im Bereich der gesperrten Straße wurden in den letzten Wochen mehrere neue Abwasserschächte gesetzt.

Zwischenzeitlich hat das Bauamt der Stadt Ravenstein mitgeteilt, dass die derzeitige Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße nach Oberkessach noch nicht aufgehoben werden kann. Wie jetzt geplant, sollen am Donnerstag, 22. August, die Asphaltarbeiten des durch den Bau betroffenen Straßenteils erfolgen. Ende des Monats August wird die Verbindungsstraße nach Oberkessach für den Verkehr wieder geöffnet werden.