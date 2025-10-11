Samstag, 11. Oktober 2025

zurück
Plus "Mein Salon war mein Leben"

Im Erfapark enden für Gitti Scholl 106 Jahre Familientradition

Sie hätte gerne bis 80 weiter gemacht. Ihr Bruder Horst Bernhard übt scharfe Kritik an Gemeinde.

11.10.2025 UPDATE: 11.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 27 Sekunden
Der Erfapark soll nach Jahren des Leerstands wieder zu einem Einkaufszentrum werden – allerdings in einem Neubau. Foto: jam

Von Adrian Brosch

Hardheim. Salon Gitti: Zwei Worte, die untrennbar mit dem Erfapark verbunden waren. Im Rahmen der endlos scheinenden Querelen um das einst so hoffnungsvoll gestartete Prestigeprojekt von Bertram Bermayer (†) war die inzwischen 76-jährige Gitti Scholl gezwungen, ihre jahrzehntelange berufliche und private Heimat zu verlassen und ihr Lebenswerk aufzugeben.

