Main-Tauber-Kreis. (pm) Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, was die Weinkultur im Taubertal besonders macht, ist ein Blick auf eine Karte der Weinstraße Taubertal hilfreich. Schnell lässt sich erkennen, dass sich die hiesige Weinbaulandschaft auf drei Anbaugebiete erstreckt: auf das Anbaugebiet Baden mit Tauberfranken, das Anbaugebiet Franken mit dem Mainviereck und dem Maindreieck sowie das Anbaugebiet Württemberg mit dem Bereich Tauber.

Ein Ausflug ins südliche Taubertal, nach Röttingen, ist eine Reise in das Anbaugebiet Franken. Wer im staatlich anerkannten Erholungsort Röttingen nach Wein Ausschau hält, wird bestimmt auch auf das Weinbaugebiet "Röttinger Feuerstein" treffen. Das Röttinger Weinmuseum dokumentiert die Geschichte des Weinbaus im Taubertal und in Franken und zeigt Arbeitsgeräte verschiedener Epochen. Eine alte Winzertracht und viele weitere historische Gegenstände werden ausgestellt. Zum Museum gehört ein eigener Weinberg. Engagierte Helfer bewirtschaften diesen ehrenamtlich wie in alten Zeiten. Eine Besichtigung kann gut mit einer Weinwanderung verbunden werden.

Ein paar Kilometer weiter, in Weikersheim, befindet sich schon das Anbaugebiet Württemberg. Aus einem namenlosen Rotwein hervorgegangen, erhielt die Rebsorte Tauberschwarz durch den Grafen Wolfgang von Hohenlohe-Weikersheim ihren Namen und wurde als hoheitliche Rebsorte zu einem Symbol für die Region. Die fachkundige Leidenschaft der Winzer kann beispielsweise mit dem Angebot "Wein & Schloss" des Weinguts Hofäcker in Queckbronn erlebt werden, ebenso wie das Flair der Weingüter und der Weinberge. Dies ist möglich mit dem Wohnmobil auf den Wohnmobilstellplätzen der Weingüter Hofäcker und Ehrmann.

Weiter nördlich an der Tauber bietet sich das dritte Anbaugebiet Baden im Gebiet Tauberfranken in Tauberbischofsheim und Wertheim für einen Besuch an. In Tauberbischofsheim gibt es geführte Weintouren mit Weinkönigin Christina Wille oder anderen Weinführern. Der Weinlehrpfad am städtischen Bio-Rebgut "Edelberg" bietet eine Gelegenheit, mehr zur Geschichte der Weinregion und über die traditionellen Weinbauverfahren zu erfahren. Auf neun Hektar werden sieben Rebsorten angebaut. Die Weintradition kann bei einer Weinprobe im Schlosskeller oder bei Wein-Events wie beispielsweise dem Rosé-Wein-Festival am Mittwoch, 26. Juni, auf dem Marktplatz entspannt genossen werden. Wer den Kultursommer mit einem Glas Wein vor historischer Kulisse ausklingen lassen möchte, dem bietet das Weinfest "Wein am Schloss" am Freitag, 30. August, und am Samstag, 31. August, die Gelegenheit dazu.

Noch mehr Möglichkeiten zum Schlemmen bietet Wertheim mit Wein- und Genussführungen im Rahmen von Erlebnispaketen. Das Weinfest in der historischen Altstadt von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, ist ein guter Termin, um ausgewählte regionale Weine der Winzer zu verkosten und um die besondere Atmosphäre nach dem Sonnenuntergang zu genießen. Wandernd lässt sich der Wein in Wertheim auf dem Rundweg "Mainweitblick", dem Wein-Tauber-Wanderweg mit Infotafeln zur Weinkultur und auf der Rundtour "Über den Balkonen von Lindelbach" erkunden.

